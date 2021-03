Piazza Cantore: dopo 24 ore tranquillamente seduti sulle panchine gli autori delle minacce di morte

I protagonisti delle minacce di morte alla giovane mamma ed al suo bambino di 6 anni, a nemmeno 24 ore dall’increscioso episodio, erano ieri tranquillamente seduti sulle panchine di Piazza General Cantore. (foto)



Il paradosso è che è ben visibile la segnaletica orizzontale con la quale si indica il divieto di consumo di bevande alcoliche all’interno dello spazio verde, mentre questi soggetti le consumano in assoluta tranquillità.

“La tristezza è vedere che la Polizia non ha fatto nulla tant’è che sono nuovamente seduti sulle panchine e appena saranno ubriachi, torneranno a fare casino”, è il commento della giovane mamma a mente fredda il giorno dopo le minacce.

Dai residenti della piazza arriva la conferma che il gruppo non è nuovo ad episodi di intolleranza, ma anche di aggressività nei confronti dei passanti tant’è che molti preferiscono mantenersi a distanza.

A questo punto non è una forzatura dire che lo spazio verde di Piazza General Cantore sia in ostaggio di un gruppetto di nullafacenti e questo non è per nulla giusto.

Le forze dell’ordine sono più volte intervenute, hanno raccolto le segnalazioni, hanno identificato i soggetti, ma poi non è stato fatto nulla per mettere in sicurezza l’area.

Si defila quindi la solita storia, dove le persone oneste sono obbligate a non frequentare il parco per paura di essere minacciate o insultate, mentre viene dato il via libera a persone violente e criminali che fanno quello che vogliono sapendo che non saranno perseguibili.

È un mondo alla rovescia pieno di contraddizioni e incongruenze, ma ce ne fosse solo una a vantaggio dei cittadini onesti ci viene da pensare…

Come dichiarato dalla giovane mamma, e non è cosa da poco, le è stato consigliato da una delle pattuglie intervenute giovedì pomeriggio di non sporgere denuncia. Ma è questa la soluzione giusta ci chiediamo? Ai posteri ed ai cittadini l’ardua sentenza.