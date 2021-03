Minacce al Sindaco Santi.

Successo oggi pomeriggio, un atto che ci lascia allibiti…

L’ignoranza di molte persone fomentata sui social da parte di individui il cui unico scopo è il seminare odio verso questa amministrazione comunale facendo leva sui problemi che la pandemia ci sta lasciando non è tollerabile. Il clima di sacrificio che tutti noi viviamo, in primis quelle famiglie che hanno difficoltà nel arrivare a fine mese, non deve essere il pretesto per credere di essere al di sopra della legge o ancor peggio arrogarsi del diritto di mancare di rispetto a chi governa questa nostra città. Le minacce pervenute in una maniera così vigliacca lasciando un biglietto sulla porta del comune dirette alla figura del Sindaco ma anche verso la donna Cristina Santi non sono tollerabili, non solo da noi amministratori componenti della Giunta, ma soprattutto da quel 99% di onesti cittadini che, volendo criticare le nostre scelte e decisioni, lo dimostrano civilmente tramite il rispetto e il confronto. Un atto così vile non deve appartenere ad un cittadino ( cosi lui/lei si crede di giustificarsi ) di questa nostra bellissima e rispettosa comunità. Come rappresentante di Fratelli d’Italia in questa Giunta condanno fermamente la vigliaccheria di tale atto e chiedo che le autorità ne prendano atto verificando anche certi personaggi che spopolano nei social sicuramente “spinti” da ulteriori personaggi che hanno mal digerito questo cambio ( voluto da una grande maggioranza di liberi cittadini ) di amministrazione della città.