Francesca Parolari si dimette da presidente di UPIPA: «Immobilismo basato su concezioni che non hanno nulla di scientifico»

Ebbene, dopo aver accettato l’incarico di presidente di una APSP, avevo accettato l’incarico di presiedere l’UPIPA non solo per prendere atto di direttive provinciali o per ratificare accordi sindacali, ma per esercitare, con competenza e Autonomia, anche azioni di Responsabilità. Ma se le concezioni di Autonomia e Responsabilità che si vogliono esercitare nel sistema UPIPA sono quelle sopra descritte, se viene chiesto di abdicare a scelte di Responsabilità che comportano conseguenze sulla salute psicofisica delle persone affidate, personalmente non mi sento più di rappresentare il comparto.

Sappiamo come hanno vissuto i nostri anziani nelle RSA in questo lungo anno. Conosciamo le sofferenze che hanno provato, i drammi che hanno sopportato, cosa è significato per loro veder andarsene uno dopo l’altro i compagni di stanza o di piano. Sappiamo quali conseguenze psico-fisiche hanno subìto e subiscono ancora, l’ansia, la depressione, in alcuni casi la morte di chi non ce la fa più e si lascia andare.

Conosciamo bene anche le grandi sofferenze dei familiari in questa lunga e, per molti, inaccettabile distanza forzata. Conosciamo infine bene lo stato d’animo dei nostri bravissimi operatori che si sono trovati ad essere, nello stesso tempo, lavoratori e figli, nipoti e psicologi, accompagnatori e confessori, mediatori e portatori di notizie tra anziani e familiari.

Eppure, nonostante ciò, molti di Voi si ostinano ancora ad aspettare.

Ora, dopo un anno di segregazione forzata dei nostri anziani, è arrivato finalmente il vaccino. Un vaccino che sugli anziani funziona benissimo, come ha detto recentemente anche il Dirigente generale di APSS, dott. Benetollo. Un vaccino che i nostri anziani si sono fatti inoculare con la speranza di poter tornare, grazie a quello, a rivedere presto ed abbracciare i loro cari.

Eppure, nonostante ciò, molti di Voi si ostinano a negare loro questa speranza.

Credo sia giunto il momento per me di scegliere da che parte stare. Lo sento come un dovere etico e morale. Non me la sento di stare con chi si ostina ancora, ingiustificatamente, ad aspettare, a negare agli anziani questi loro basilari diritti.

Spero che questa mia decisione, togliendo consistenza all’oggetto dell’ordine del giorno dell’assemblea del 31 marzo prossimo, Vi permetta di trovare il tempo per confrontarVi tra voi sul tema vero di questo momento, che non è il processo alla Presidente che si sarebbe comportata in modo lesivo dell’unità del sistema, ma fare di tutto per riportare i nostri anziani e le loro famiglie alla normalità di relazione, fatta dell’odore che emana un corpo conosciuto, di voci che arrivano chiare, di incroci di sguardi limpidi. Cose che solo le visite in presenza permettono, non certo il vetro e nemmeno il nylon, surrogati artificiali ed ora anche inutili.

Concludo ringraziando tutti coloro che, nelle RSA trentine, lavorano cercando di riversare sugli ospiti occhi e mani pieni di cura, di rispetto e di affetto. Ringrazio il personale di UPIPA per la grande professionalità ed il grande impegno profusi, specie in quest’ultimo anno. Auguro al sistema UPIPA di rinascere su basi nuove, fatte di solidarietà e di valori umani condivisi.

Francesca Parolari