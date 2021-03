Festa anarchica a Rovereto. Tutti senza mascherine mentre i trentini sono murati in casa

Che c’è di meglio che fare un bel pic nic lungo il fiume Leno proprio all’altezza del Ponte delle Zigherane.

La giornata di oggi favorisce l’uscita per passeggiate, ritrovi, festini, ritrovi e mille altre cose. È successo che nel pomeriggio di oggi 20 marzo 2021 vigilia della stagione primaverile lungo il fiume Leno a Rovereto una ventina di anarchici abbiano allestito un vero e proprio pic-nic, con tanto di casse di birra al seguito.

La motivazione era protestare per la libertà di Juan, un loro amico che è dietro le sbarre accusato di reati gravissimi.

Pubblicità Pubblicità

Nel ritrovo, dove tutti sembrano poco interessati alla protesta, non mancano animali tenuti rigorosamente liberi e sigarette al seguito. Immancabili i soliti imbrattamenti di una struttura nuova.

In fondo bisogna ben fare qualcosa per dimostrare che si protesta no? Distanziamenti, dispositivi personali di protezione nei confronti di altre persone che stazionavano all’interno dell’area? Naturalmente inesistenti!

Non c’è nemmeno una persona che porti la mascherina, nemmeno calata sul mento, nemmeno fra le mani. Zero assoluto. Un residente ci ha mandato un filmato a testimonianza che le misure anti covid per queste persone non esistono.



Pubblicità Pubblicità



In questo caso pare che siano arrivate anche delle telefonate di protesta alla polizia locale che però ha spiegato che la gestione di queste persone è condotta dalla Digos.

«In un drammatico momento dove il Trentino è in zona rossa e i suoi cittadini stanno facendo sacrifici nella speranza di uscire dalla pandemia che ha provocano oltre mille e duecento morti solo nella nostra provincia e messo in ginocchio la nostra economia c’è chi se ne sbatte altamente» – Scrive il cittadino che ha inviato il video. Loro lo fanno, sempre, loro sono gli anarchici a cui tutto è permesso.