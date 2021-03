«…E le troie restano troie», Savoi nella bufera dopo gli insulti ad Alessia Ambrosi e Katia Rossato

Alessia Ambrosi e Katia Rossato lasciano il gruppo leghista dopo anni di militanza e subito Alessandro Savoi, presidente della Lega ricasca nell’insulto.

Stavolta supera se stesso scrivendo cose davvero volgari, sessiste, vergognose ed imbarazzanti nei confronti di madri di famiglia e stimabili donne che lavorano nella politica. Una delle pagine più buie della storia politica trentina e soprattutto della Lega.



Riesce anche molto difficile commentare lo scatto d’odio del presidente del più grande partito trentino e italiano, in un momento dove il leader Salvini sta cambiando marcia nella comunicazione che sta diventando maggiormente moderata, come deve essere in una forza di governo che deve raccogliere consensi da parte di tutti. Trasversalmente.

«Nella vita, come nella politica, i leoni restano leoni, i cani restano cani…. e le troie restano troie..» – queste le parole scritte ieri sera da Savoi sulla sua pagina social e rivolte senza mezzi termini alle due consigliere che hanno abbandonato la lega per entrare in Fratelli d’Italia. Parole difficili da commentare e che devono essere subito condannate da tutti. E diciamo da tutti!

Gli insulti di Alessandro Savoi sono finiti sui più importanti giornali italiani. E giustamente aggiungiamo.

Arriva anche la reazione del consiglio provinciale della provincia autonoma di Trento: «Sul più diffuso social media si è registrato oggi un inaccettabile commento a firma di un consigliere provinciale e riferito ai più recenti spostamenti di formazione politica da parte di altri membri dell’assemblea legislativa trentina. Lo sfogo di Alessandro Savoi supera il più elementare limite di rispetto verso le scelte altrui e di continenza delle opinioni, per di più con una deriva di tipo sessista. Nel mio ruolo esprimo solidarietà alle consigliere prese di mira ed esprimo totale dissenso verso questo modo di interpretare il confronto politico.» – si legge nella nota a firma del presidente Walter Kaswalder



«Sono rimasta basita – rilancia Alessia Ambrosi attraverso l’agenzia AdnKronos – un attacco di questo tipo che arriva dopo la settimana dei diritti delle donne, non me lo aspettavo, certo consola il fatto che ho ricevuto messaggi di solidarietà bipartisan, in tanti si sono fatti sentire. Sono sicura che si scuserà con noi, c’è un rapporto pregresso, siamo sempre dello stesso campo di centrodestra, mi aspetto che lo faccia a breve. Certo, quella che si dà della politica è una brutta immagine. Queste cose no devono accadere».

Parla invece di «gravissima ed inaccettabile esternazione intrisa di ignoranza da parte del Presidente della Lega Savoi nei confronti di Katia Rossato è una offesa a tutte le donne senza alcuna distinzione politica» Francesca Barbacovi militante di spicco di Fratelli d’Italia Trentino.

«Indipendentemente dalle scelte politiche tali manifestazioni di pessimo gusto sono inammissibili nei confronti del mondo femminile specie se dichiarate da un rappresentante istituzionale. Mi aspetto che le donne di ogni fede politica facciano sentire la propria voce! Inoltre va considerato che esternazioni di questa portata diventano deleteri anche nei confronti di quelle persone che hanno perso fiducia nella politica, soprattutto nel mondo dei nostri giovani sempre più disorientati per mancanza di buoni esempi.» – Conclude Barbacovi.



Paola Depretto, candidata sindaco del centro destra alle ultime elezioni a Mori rincara la dose: «Rimango basita e sconcertata nel leggere il commento oltremodo ingiurioso del consigliere provinciale Savoi nonché presidente della Lega trentina, – scrive – nei confronti di donne e madri di famiglia che hanno fatto delle libere scelte politiche. Ritengo che un rappresentante della nostra massima istituzione, a qualunque forza politica appartenga, debba tenere una condotta rispettosa e proba e dare sempre il buon esempio anche nei momenti di difficoltà. La politica vera è altra cosa, fatta di persone che contribuiscono alla crescita di una Comunità , non certo per essere alla mercé di chi, peraltro occupando posizioni di vertice, si permette di cadere in stereotipi sessisti in totale spregio delle donne. Mi aspetto che da tutte le donne, di ogni fede politica, venga un forte segnale di condanna nei confronti di questi comportamenti oggi non più tollerabili».

Ma note di solidarietà arrivano in modo trasversale da tutti i movimenti e gli uomini politici.

Ora il presidente della Lega, ormai indifendibile, dovrebbe come minimo chiedere scusa. Il post è stato cancellato, e ci mancherebbe, ma è poco. Sia ben chiaro: questo non attenua di certo la sua posizione, ma almeno potrebbe essere un nuovo inizio.