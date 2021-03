Asta benefica a tempo per il lascito di Paolo Abrotino ai bambini bisognosi del comune di Rovereto

Parli di Paolo Abrotino ed i ricordi non possono che andare alla Rovereto degli anni d’oro, quando a ragione era soprannominata la Milano trentina. Molte industrie di livello nazionale ed è così che arrivarono professionisti che poi s’innamorarono di una città a dimensione d’uomo.

E’ il caso di Paolo Abrotino, quotato designer di moda e raffinato cultore dell’arte. A portarlo a Rovereto fu prima la Quarry, a trattenerlo la Montura, più recentemente aveva aperto uno studio a Sacco.

All’apertura del testamento il colpo di scena: il ricavato della vendita della sua collezione artistica stimata in 236 mila euro, andrà ai bambini bisognosi; senza l’indicazione di uno specifico progetto quanto ricavato sarà gestito dal Comune.

Pubblicità Pubblicità

L’incarico affidato all’esecutore testamentario Cinzia di Lucia era quello di liberare la sua abitazione e lo studio di tutti gli oggetti contenuti, devolvendo alcuni beni al laboratorio francescano di Via Conciatori, altri a persone espressamente indicate, e infine l’incarico di vendere le opere e altri beni – tra i quali diverse raccolte di fumetti in particolare delle case editrici Marvel e Bonelli -, al fine di destinare le somme raccolte con la vendita ai “bambini in difficoltà – non importa la nazionalità” – di Rovereto.

I fumetti sono presenti nello studio di Sacco e sono disponibili alla vendita, assieme a tantissima oggettistica, arredi e oggetti di memorabili di innegabile interesse (per visione su appuntamento: 335 5619506).

Il Comune di Rovereto, che per per legge, è chiamato all’eredità, nella persona del Sindaco Francesco Valduga ha accettato il lascito. Da quel momento è iniziata l’attività necessaria a eseguire le volontà del defunto, resa possibile dall’esecutrice testamentaria.

Pubblicità Pubblicità



Pur in piena pandemia molti sono i beni già venduti, tra i quali la raccolta dei dischi in vinile di Mina, della quale Abrotino era fan ed estimatore da sempre. L’intera raccolta è stata acquistata dal suo ex datore di lavoro, Roberto Giordani, titolare del marchio Montura, che ha così dato un grande apporto alla raccolta dei fondi destinati ai bambini bisognosi.

Ma anche tante altre persone non si sono risparmiate per realizzare la volontà del defunto, acquistando oggetti, libri, arredi, consapevoli dell’iniziativa benefica sottesa. Per completare la vendita Aste Dolomia ha indetto un’asta a tempo che scadrà il 10 aprile e sul sito www.astedolomia.com è consultabile il catalogo completo.

Oltre ai fumetti una lettera firmata da Zandonai, “il dito medio alzato” di Cattalan, una collezione di borse Vuitton, sculture e oggettistica