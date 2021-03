Addio all’estate per gli italiani: arriva il passaporto vaccinale

Possono dire addio all’estate la maggior parte degli italiani che desideravano andare in vacanza all’estero. La Commissione europea ha infatti presentato il “Digital Green Certificate”: il certificato che permetterà di spostarsi oppure no.

Il documento, cartaceo o digitale, dovrebbe entrare a far parte delle nostre vite da metà giugno e consentirà gli spostamenti all’interno dell’Unione Europea solo per i vaccinati e per i negativi al tampone Covid. Di fatto, anche coloro che non volessero vaccinarsi per qualunque ragione, saranno costrette a farlo.

Secondo quanto detto dal Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyer :”Con il certificato verde l obbiettivo è ripristinare la circolazione in modo sicuro, responsabile e che dia fiducia a tutti. L’obbiettivo è quello di riaprire.– continua poi Von der Leyer in merito ai vaccini– Io mi fido di AstraZeneca, mi fido del loro vaccino.” L’intervento sfocia però nella totale sfiducia nell’affidabilità dell’azienda. AstraZeneca aveva infatti assicurato all’Ue 90 milioni di dosi per il primo trimestre mentre ne arriveranno solamente 30 milioni. Meno della metà.

Senza contare che molti paesi hanno sospeso le somministrazioni di quel vaccino; la stessa Italia lo ha fatto per alcuni giorni. Ma niente paura; a parere della donna infatti riusciremo a “vaccinare il 70% della popolazione over 18 entro l’estate”

Questa affermazione sembra però un’elucubrazione se andiamo a vedere i dati italiani. Secondo uno studio portato avanti dal Politecnico di Milano infatti per vaccinare tutti ci serviranno più di 5 anni. Per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge, ovvero la copertura del 66%, invece saranno sufficienti 2 anni e 202 giorni.

Certamente queste sono supposizioni ma se fossero veritiere, per altri tre anni, una buona parte di italiani sarà costretta a casa limitata nella circolazione. Niente più vacanze in Croazia, niente più visite ai parenti tedeschi o francesi.

Mentre la nostra nazione e buona parte dell’Europa brancola nel buio in assenza di dosi di vaccini nonostante le promesse americane, giunge la notizia del boom di vaccinati in Inghilterra.

Il terribile Regno Unito, sotto la guida del pericoloso populista Boris Johnson ha ieri, 19 marzo, fatto 650 mila vaccini in un giorno. In una sola giornata è stato vaccinato l’1% della popolazione.

In molti si ricorderanno le minacce e gli insulti verso il paese che aveva osato sfidare l’Unione Europea e che “non ce l avrebbe mai fatta senza di noi” propinati da buona parte della classe politica europea.

Quelle affermazioni si rivelano oggi prive di fondamento; l’Inghilterra non solo è riuscita a non soccombere nonostante la situazione, ma è riuscita a fare meglio dell’Unione Europea.