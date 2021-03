Vaccini anziani: il Trentino al top nazionale. Riprendono le somministrazione di AstraZeneca

Nuovo aggiornamento sui vaccini AstraZeneca ieri durante la conferenza stampa della task force provinciale.

Nel pomeriggio Aifa ed Ema avevano dato il via libera alla somministrazione del vaccino ritenuto «sicuro ed efficace» e non è associato ad aumento di rischi di trombosi.

Una conclusione definitiva sugli episodi di questi giorni non è ancora tecnicamente possibile perché le indagini proseguono ma intanto il vaccino si può usare e «i benefici sono nettamente superiori ai rischi». La commissione sulla sicurezza dell’Ema inoltre «non ha trovato prova di problemi di qualità o sui lotti»

“Oggi – ha precisato ancora Fugatti nel merito – si attende una pronuncia definitiva sulla possibilità di utilizzare il vaccino AstraZeneca. Se fosse così riprenderemo subito a fare le prenotazioni per il personale scolastico e per gli ultrasettantacinquenni”.

Ma proprio mentre il governatore pronunciava queste caute parole da Roma è arrivato il via libera di Draghi per la continuazione della campagna vaccinale di AstraZeneca che quindi riprenderà ancora oggi

Inoltre, ha aggiunto il presidente, auspichiamo che cali l’indice RT, perché se i dati dei prossimi giorni fossero confortanti si potrebbe sperare di ritornare in zona arancione per il periodo pasquale.

Il dottor Benetollo, direttore generale di Apss, ha evidenziato i dati positivi delle vaccinazioni agli anziani fatte in Trentino e in Alto Adige, in rapporto alle altre regioni. Siamo infatti al secondo posto in Italia dietro la provincia di Bolzano come somministrazione del vaccino agli anziani.

Ha ricordato anche che prosegue il duro lavoro dei sanitari e delle strutture per contrastare la pandemia. Una testimonianza diretta di questo è giunta da Giovanni Pedrotti, responsabile dell’Unità di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Rovereto, che si è collegato.

Tra le varianti del virus, ha spiegato ancora Benetollo, è quella inglese quella nettamente prevalente. Di fronte alla situazione attuale, ha aggiunto, sono sempre distanziamento, arieggiamento dei locali e rispetto delle norme di sicurezza a fornire le maggiori garanzie di protezione.

Il dottor Benetollo (nella foto) ha sottolineato come procederà nei prossimi giorni l’attività di vaccinazione, anche grazie alla consegna di ulteriori dosi di vaccino rispetto a quanto previsto.

In chiusura l’assessore Segnana ha fatto il punto sull’organizzazione in atto negli ospedali trentini per far fronte alla necessità di posti di terapia intensiva e per supportare la mole di lavoro impegnativa che è richiesta in questo periodo.

Negli ultimi giorni la presenza di pazienti in terapia intensiva è aumentata salendo a quota 55, quindi vicino al 50% della possibile capienza. Un dato che va tenuto sotto controllo costante.