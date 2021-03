Un sostegno concreto per le attività economiche di Campodenno e Sporminore

A Campodenno e Sporminore le attività economiche, artigianali e commerciali potranno fare richiesta per ricevere un sostegno concreto, che le aiuti a far fronte al periodo delicato che stanno attraversando.

Sono stati pubblicati sui rispettivi siti comunali (www.comune.campodenno.tn.it e www.comune.sporminore.tn.it), infatti, i bandi per la concessione di contributi a fondo perduto, per la copertura di spese di gestione, a favore delle attività economiche operanti sul territorio comunale in difficoltà a causa della pandemia.

Gli interventi previsti nei due Comuni della bassa Val di Non sono finanziati attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali e ammontano a 30.665 euro per quanto riguarda Campodenno e a 20.942 euro per Sporminore.

Pubblicità Pubblicità

Per presentare la propria domanda c’è tempo fino alle 12 del 31 marzo prossimo, secondo le indicazioni fornite all’interno dei rispettivi bandi consultabili, come detto, sui siti istituzionali.

La liquidazione dei contributi sarà effettuata mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del beneficiario.

«Siamo contenti di poter aiutare le attività locali, molte delle quali, purtroppo, non hanno potuto lavorare durante un lungo periodo del 2020 – commenta soddisfatto il sindaco di Campodenno Daniele Biada –. La nostra giunta comunale, come di consueto, ha cercato di semplificare al massimo i termini del bando, adottando criteri di semplice applicazione per evitare complicazioni burocratiche e di doversi rivolgere a un commercialista».

Pubblicità Pubblicità



È sufficiente, infatti, compilare un semplice modello con i dati dell’attività commerciale/artigianale e il codice Ateco e gli uffici liquideranno l’intero importo messo a disposizione dallo Stato tra le ditte che hanno chiesto l’aiuto (e che ne hanno diritto) in quote uguali.

«In questa fase – prosegue Biada – l’amministrazione ha scelto di ammettere a contributo quasi tutte le categorie previste dal Dpcm e si riserverà di rivedere eventualmente i criteri per il 2021».

Parole a cui fanno seguito quelle di Diego Giovannini, sindaco di Sporminore. «Con questa iniziativa andiamo a distribuire dei contributi alle imprese non agricole del territorio, secondo le linee guida del Consorzio dei Comuni – spiega il primo cittadino –. Questi interventi saranno disponibili per tre anni, vorrei quindi lanciare il messaggio alle imprese di farsi avanti attraverso i moduli scaricabili dal sito internet comunale».

Per ulteriori informazioni, gli interessati di Campodenno possono inviare un’e-mail all’indirizzo segreteria@comune.campodenno.tn.it oppure chiamare il numero 0461.655547, quelli di Sporminore possono scrivere all’indirizzo info@comune.sporminore.tn.it o telefonare allo 0461.641118.