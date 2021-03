Pronto il Bonus baby sitter per le partite Iva

La prossima settima dovrebbe essere licenziato il primo Decreto Draghi sui sostegni a imprese e famiglie che sarà finanziato con tutti i 32 miliardi a disposizione del governo.

Non solo, ma arriverà anche il primo scostamento di bilancio – 20 miliardi di euro – che non dovrebbe essere l’unico del 2021. Molte le novità con un inedito interesse per le partite Iva alle quali sarà esteso il “ bonus baby sitter”, ma andiamo con ordine.

Per le famiglie con i figli in dad o in quarantena è previsto lo smart working, mentre “ per chi svolge attività che non consentono il lavoro agile, sarà riconosciuto l’accesso ai congedi parentali straordinari e nel caso di lavoratori autonomi e di partite Iva al bonus baby sitter”.

Sarà prolungata anche la cassa integrazione, potenziati gli strumenti di lotta alla povertà.

Per le partite Iva che hanno subito pesanti perdite saranno messi a disposizione più semplici e veloci senza criteri settoriali. Stop al codice Ateco, sostituito dalla riduzione del fatturato su base annua con contributi di almeno il 33%.

Il blocco dei licenziamenti sarà prorogato al 30 giugno senza distinzioni. Prevista anche una riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive per poterli estendere anche alle piccole imprese che non possono accedere alla Cig ordinaria.

