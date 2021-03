Piazza General Cantore: giovane mamma con il suo bambino minacciata di morte

Minacciata di morte chiama le forze dell’ordine che interviene allontanando con “gentilezza” i suoi aggressori. La dinamica di quanto successo poco dopo 16 di ieri pomeriggio presso i giardini Piazza General Cantore è semplice ma anche molto inquietante e dimostra che alcune situazioni nel capoluogo sono ormai fuori controllo.

A.S. insieme al suo bambino di 6 anni e al cagnolino di famiglia tripode, attraversa i giardini sul lato davanti alla Famiglia Cooperativa.

In corrispondenza del pannello di controllo delle fognature ci sono un paio di panchine, su una siedono due noti soggetti che dopo averla insultata, la minacciano di morte senza nessuna motivazione.

Il racconto della giovane mamma: ”Mi ha affrontato dicendo “ammazzo te, il bambino e il cane tanto non me frega un c…o ammazzare donne e bambini”, non ho reagito e mi sono allontanata. Mio figlio si è messo a piangere spaventato e mi diceva…” ci uccide, ci uccide”; a quel punto ho chiamato il 112 poi ho portato mio figlio e il cane a casa e sono scesa nuovamente in strada ad aspettare”.

Arriva la Polizia e cosa succede?

“Due volanti. Un equipaggio si ferma nei giardini e quello con una donna mi invita ad andare verso la loro macchina. Qui mi chiedono se sono disposta a fare denuncia, cosa che confermo, mi chiedono i documenti e prendono nota dei mie dati e poi mi invitano a non fare nulla. Hanno raccolto solo la segnalazione dicendomi che verrà utile se ci saranno altri episodi”.

L’altra pattuglia ?

“Si è avvicinata ai due soggetti e li ha accompagnati su via Fratelli Fontana e poi se ne sono andati. Così poco dopo i due tipi erano nuovamente seduti sulla panchina a bersi una dopo l’altra le birre delle due confezioni da 6 che avevano con loro”.

Il suo giudizio su quanto è accaduto ?

“Sono schifata. Questi sono soggetti noti che sono già stati allontanati dalla Famiglia Cooperativa, quello che mi ha minacciata l’ho visto divertirsi a saltare su una bicicletta fino a demolirla ed ormai più volte sono intervenute le forze dell’ordine, ma non hanno mai fatto nulla. Loro tutti i giorni sono li e non trovo giusto che i cittadini siano costretti a cambiare strada per evitarli”.

I residenti parlano di ubriaconi sfaccendati che hanno già creato problemi in serie, ma al di là dell’identificazione non è mai stato fatto nulla. “ Anch’io sono straniera, da anni abito a Trento e mi sento trentina. Mi sento di dire che chi è onesto, lavora e paga le tasse deve essere tutelato; l’andazzo è invece quello di tutelare questi soggetti a nostro danno”.