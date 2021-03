Moena, Navalge: la guerra delle idee

Se avessi saputo di scatenare una terza guerra mondiale avrei trattenuto le mie riflessioni…

Mi vedo grato invero per il tono civile con cui mi sono state fatte le osservazioni e le repliche a questa mia proposta da parte del dottor Simonetti e del già direttore del museo Ladino di Fassa Fabio Chiocchetti. (qui la replica) Meno per alcune grida alla luna degli odiatori di professione che lascio ai loro personali problemi.

La mia proposta peraltro è del tutto personale e non attinente al lavoro che faccio, che è tante cose tranne che il giornalista. E come sempre a rileggere le ragioni altrui, se non si è un’anima egocentrica, se ne può trarre vantaggio e lumi.

Ho quindi desunto che la Gran Vera è sentita da molta parte dei fassani, altri fassani hanno invece abbracciato la mia proposta seppur da turista di passaggio. Siamo in democrazia, e se vogliamo dare un risultato, ma mi rendo conto che è sciocchezza, siamo in sostanziale parità.

Tengo subito a precisare al dottor Simonetti, che non solo ho visto e rivisto la mostra che, come ho sottolineato nel mio inciso ho ritenuto bellissima, ma ho lasciato commenti miei e dei miei bambini, ai quali ho fatto comprendere, aiutato appunto dall’esposizione, l’assurdità della guerra. E solo questo varrebbe a mantenerla a vita.

Le mie riflessioni sono state determinate dal contesto, le volte che sono andato alla mostra, in piena stagione turistica, l’ho trovata deserta, ma magari i grandi numeri si fanno con le scuole.

Inoltre mi sono chiesto quanti da fuori verrebbero apposta a visitarla, cosa che forse, integrando l’idea, potrebbe avere riscontro persino con esterni alla Regione e all’Italia, che mi auguro presto invadano nuovamente questa valle da me tanto amata.

Mi sono chiesto inoltre, visto che l’economia fassana si basa principalmente su turismo, se non fosse il caso di dare un ulteriore input, più moderno, più accattivante.

Nel rispetto delle idee, il mio sogno sarebbe potermi sedere attorno ad un tavolo, in qualità di turista affezionato della Val di Fassa, e poterne discutere con chi ne sa più di me sulla bontà delle loro argomentazioni, ed azzerare a loro favore i rapporti alla mia proposta. Se solo gli stupidi non cambiano idea, mi piacerebbe far parte dell’altra categoria.