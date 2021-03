Lavarone, Brentonico e Predaia: aperti i termini per le manifestazioni di interesse alla gestione degli asset delle ski area

Le società o i consorzi funiviari con almeno tre anni di esperienza hanno tempo fino a venerdì 16 aprile per candidarsi alla gestione delle ski area di Lavarone, Brentonico e Predaia.

Gli impianti hanno un valore complessivo di 17 milioni di euro. Verranno locati da Trentino Sviluppo per un periodo di 6 anni, secondo il regime agevolato delle “stazioni di interesse locale”. Le domande andranno presentate a Trentino Sviluppo entro venerdì 16 aprile. Il testo integrale del bando e i relativi modelli allegati sono disponibili sul sito trentinosviluppo.it.

Società e consorzi funiviari avranno tempo fino al prossimo 16 aprile per inviare la propria manifestazione di interesse per la gestione degli asset delle località sciistiche di Lavarone, Brentonico e della Val di Non per la prossima stagione invernale. L’avviso, bandito da Trentino Sviluppo, prevede una locazione a costo determinato nel rispetto degli Indirizzi provinciali approvati nel 2015 per le cosiddette “stazioni di interesse locale”.

Potranno presentare domanda le società di capitali o i consorzi con un’esperienza di almeno tre anni nel settore funiviario, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale previsti dalla normativa di riferimento. A loro spetteranno gli oneri di gestione, apertura, chiusura, sorveglianza e custodia degli impianti. Le manutenzioni straordinarie rimarranno invece in capo a Trentino Sviluppo.

La locazione avrà durata di 6 anni, rinnovabili per altri 6. In sede di valutazione delle domande pervenute, si terrà conto anche dell’entità e del tipo di investimenti che le società candidate proporranno di eseguire a beneficio della ski-area.

La novità della manifestazione di interesse consiste infatti nel fatto che non sarà possibile prendere in gestione soltanto alcuni impianti perché la locazione riguarderà l’intero sistema di asset della ski-area della località prescelta.

Nello specifico, la ski area di Lavarone – del valore di oltre 6 milioni di euro – comprende l’impianto di innevamento artificiale “Rivetta e Laghetto” e quello di “Malga Rivetta”, gli impianti funiviari “Ust”, “Bertoldi Tablat” e “Sonneck-Tablat” e “Malga Laghetto – Passo Vezzena”, gli impianti di rete per l’alimentazione di generatori di neve artificiale di Luserna e Folgaria e le linee di produzione costituite da condotte idriche e relative opere accessorie per la produzione della neve.

La ski area di Brentonico – del valore di 9,7 milioni di euro – ingloba la stazione di pompaggio e innevamento del comune di Brentonico, l’impianto di innevamento delle stazioni di Polsa e San Valentino, l’impianto a fune “Rosa del sole” e numerose strutture accessorie.

La ski area della Val di Non comprende infine – per un valore di 1,6 milioni di euro – la sciovia monoposto “Ciasazza”, l’impianto “Campi da golf – Malga Mezzavia” e “Monte Nock – Ruffrè”, il nastro trasportatore mobile della “Ski area Predaia” e gli impianti di innevamento collegati.

Le manifestazioni di interesse andranno inviate tramite PEC. Bando e modelli precompilati sono disponibili sul sito www.trentinosviluppo.it