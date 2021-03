“La statua di Dante a Trento, fra irredentismo ed editoria turistica”: se ne parla in un incontro webinar con il professor Davide Bagnaresi

Continuano gli appuntamenti webinar della rassegna “Incontri del Giovedì – Omaggio a Dante in Trentino”, organizzata dall’associazione Castelli del Trentino.

Il prossimo incontro, intitolato “La statua di Dante a Trento, fra irredentismo ed editoria turistica”, è in programma mercoledì prossimo 24 marzo alle 17 e vedrà protagonista il professor Davide Bagnaresi.

Come noto, il 25 marzo è il giorno che il Governo nazionale ha scelto per celebrare ogni anno il Sommo Poeta; la data del “Dantedì”, è individuata dagli studiosi come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia.

E proprio giovedì 25 marzo era stata volutamente programmata la conversazione del professor Davide Bagnaresi, ma a causa del Covid, si è dovuto anticipare la stessa così come tutte le altre del 2021.

Il tema che verrà sviluppato dal professor Bagnaresi, è quello dell’analisi delle diverse modalità attraverso le quali la statua di Dante a Trento viene rappresentata nelle guide e nelle riviste turistiche, dalla sua inaugurazione, nel 1896, sino all’avvenuta redenzione del territorio.

Il monumento, massimo simbolo dell’italianità della regione, e la sua interpretazione si inseriscono, infatti, in un contesto fortemente condizionato dalle contingenze geopolitiche, sociali ed economiche di un territorio di frontiera, protagonista della contesa politica dell’epoca.

Il grandioso monumento di Trento traduce in concreta realtà il complesso intreccio storico-allegorico di cui è protagonista il simbolo per eccellenza dell’italianità trentina in terra d’Austria.

Inaugurata nel 1896, per le aspirazioni che ha rappresentato agli occhi non solo dell’élite patriottica locale, la statua di Dante ricade a pieno titolo all’interno di quella consuetudine, ben caratterizzata nelle nascenti nazioni di fine Ottocento, volta a creare simboli d’appartenenza politico-identitari attraverso la consacrazione di monumenti a illustri personaggi storici.

Oltre che per il suo valore artistico, il monumento si caratterizza infatti per il contesto politico e storico nel quale si colloca; il contributo trentino offerto a Dante va inserito, anche nel suo tormentato svolgersi, all’interno di un progetto di strumenti di promozione e tutela di memorie, costituito da statue, lapidi, inteso a dare forma al passato e tramandare un racconto pubblico da condividere con il territorio.

Ricordiamo che nell’Impero austriaco il vasto apparato simbolico è promosso, tra Ottocento e Novecento in particolar modo da quelle regioni che, al suo interno, reclamano indipendenza e autonomia riallacciandosi a principi etnico-linguistici.

Partendo da questo presupposto, che Bruno ha definito l’“epidemia monumentale austriaca” emerge che, mentre gli stati centrali dell’Impero dedicano busti e statue a eroici condottieri o a vincitori di battaglie campali, le province italiane si orientano su simboli di una rivalsa identitario-linguistica.

Nato anche come risposta alla precedente inaugurazione a Bolzano del monumento a Walther von der Vogelweide, trovatore del XII secolo, emblematico simbolo della difesa della cultura tedesca dal progredire verso nord della cultura italiana, appare evidente anche la contrapposizione dei rispettivi promotori e principali finanziatori; per Walther sono associazioni nazionali pangermaniste come la Deutscher Schulverein e l’Alpenverein, oltre a cittadini tirolesi, tedeschi e austriaci, per Dante la Lega Nazionale, la Società Dante Alighieri e il contributo proveniente dal Regno d’Italia.

E, forse, non è nemmeno un caso se il vincitore del concorso internazionale, bandito dal Presidente del Comitato per l’erezione del monumento Guglielmo Ranzi, un irredentista deputato del partito liberale trentino e fiduciario per la regione della società Dante Alighieri, risulti il fiorentino Cesare Zocchi. Non sappiamo cosa rappresenti oggi per la gente il monumento, certo è che dieci anni fa quando venne “assediato” con sacchi di sabbia alti otto metri, il pubblico in massima parte non apprezzò la performance artistica del Momentary Monument dell’autrice Lara Favaretto. Vero è che il fatto, forse, fece riscoprire dopo oltre un secolo il monumento a Dante, virtualmente perso per 100 giorni.

Il relatore ospite in questa importante occasione, come detto, è il professor Davide Bagnaresi, laureatosi a Bologna, dottorato di ricerca all’Università degli Studi di Urbino proprio con una tesi dal titolo: “L’editoria turistica trentina e l’irredentismo (1870-1914)”, con una ampia produzione di saggi e monografie anche in collaborazione con entità culturali locali come ad esempio in collaborazione con il Museo Storico in Trento, con “Per un galateo politico del viaggiatore: editoria turistica in Trentino fra XIX e XX secolo” , e sempre nel 2014 “Da Italiani visitate il Trentino! a Italiani liberate il Trentino!” l’utilizzo dell’editoria turistica durante il conflitto mondiale” Innsbruck-Studienverlag ed oggi docente del Dipartimento di Scienze Economiche-Centro di Studi Avanzati sul Turismo dell’Università di Bologna.

L’iniziativa è valida ai fini dell’aggiornamento del personale docente della Provincia Autonoma di Trento. Per ricevere l’attestato di partecipazione le iscrizioni devono essere inviate a associazionecastelli@libero.it entro le 16 del giorno dell’evento.

Al momento della registrazione bisogna inserire i medesimi dati comunicati nella richiesta d’iscrizione. L’incontro sarà registrato e verrà successivamente pubblicato sul sito dell’Associazione.

Il link della conferenza è https://us02web.zoom.us/j/88137052457

Sarà possibile accedere liberamente e interagire con il relatore anche attraverso il sito della Associazione Castelli del Trentino (www.associazionecastellideltrentino.com) già a partire dalle 16.45.