Katia Rossato dice addio alla lega. Anche lei entra in Fratelli d’Italia

Il nostro giornale lo aveva anticipato una decina di giorni fa nonostante la smentita di Daniele Demattè, marito consigliere comunale di Katia Rossato.

La consigliera conferma il passaggio a Fratelli d’Italia con un post diffusa sulla sua pagina facebook. Dopo Alessia Ambrosi la lega perde un altro consigliere provinciale.

Ma potrebbe non essere finita del tutto. I rumors danno infatti altri due possibili passaggi di consiglieri provinciali della lega in Fratelli d’Italia. Per il momento il movimento di Giorgia Meloni dopo il passaggio della Rossato è rappresentato da 3 consiglieri in consiglio provinciale.

Un risultato a dir poso incredibile se si pensa che alle provinciali del 2018 il partito di Giorgia Meloni aveva raccolto un misero 1% senza nessun rappresentante in consiglio provinciale. Ora è diventata la seconda forza della giunta.

IL COMUNICATO DI KATIA ROSSATO «Lo sapete, sono una donna, una madre, una persona semplice. Sempre ho fatto politica non distinguendo la politica dalla mia stessa vita.

Chi mi conosce sa che appaio come sono, senza finzioni, senza furbizie, senza calcoli. Per me è stato un dolore indicibile vedere che la Lega, la Lega dove sono cresciuta, non è più la mia Lega. Ho cercato di accettarlo, di sopportarlo, ma ormai debbo prendere atto che parliamo linguaggi diversi, e che, soprattutto, crediamo in cose diverse.

Ritrovarmi così, d’improvviso, senza una consultazione interna, a livello nazionale alleata al Partito Democratico e assieme ai 5 Stelle è una cosa che non accetto, non posso accettare, una cosa che cambia totalmente il significato della mia azione politica.

Non voglio polemiche né mi interessano le divisioni: ho deciso che il centrodestra che fa per me è un centrodestra più coerente, più in linea coi principi che ho sempre professato. Ringrazio perciò Giorgia Meloni per avermi volentieri accolta in Fratelli d’Italia, ringrazio Adolfo Urso per la cortesia e l’inclusività forte e fattiva della sua azione politica sul territorio. Ringrazio i consiglieri Alessia Ambrosi e Claudio Cia, con cui qui in Provincia da adesso lavorerò come in una famiglia, come in una vera squadra.

Per me da oggi comincia una nuova stagione politica per un centrodestra forte, combattivo, coerente come la mia Lega che, purtroppo, non sa esserlo più. Lega, intendiamoci, che comunque ringrazio e cui auguro buon lavoro, perché dissentire, separarsi politicamente, per me non significa litigare. Saremo divisi a livello nazionale, ma per quanto mi riguarda a livello locale continuerò a sostenere con convinzione l’amministrazione Fugatti. Solo rispettandoci, nella diversità, renderemo il nostro centrodestra ancora più forte e vincente.

Buona politica a tutti! Katia»