Isera: discussi con la Provincia alcuni interventi sulla viabilità e altre infrastrutture

Viabilità, rete fognaria, energie rinnovabili sono i temi discussi recentemente nel corso di un incontro fra il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti, il vicepresidente e assessore all’urbanistica e ambiente Mario Tonina e il sindaco di Isera Graziano Luzzi, assieme ai rispettivi staff tecnici.

L’incontro era stato richiesto dal Comune della Vallagarina per esaminare alcune problematiche, fra cui in particolare l’adeguamento della rete fognaria, il cui progetto preliminare è già stato approvato dalla Provincia, e interventi di allargamento e di messa in sicurezza della viabilità.

In particolare, si è parlato di alcuni interventi di messa in sicurezza di tratti delle provinciali 90 e 45. Sulla provinciale 90 Destra Adige, è prevista la realizzazione di tratti di marciapiede a Marano, senza restringere l’attuale sede stradale della provinciale 90, per permettere un transito sicuro agli abitanti, che potranno raggiungere il centro abitato senza camminare sulla sede stradale. L’intervento è finanziato nel Documento di Programmazione Settoriale (DPS) del Servizio Opere Stradali e ferroviarie della Provincia per l’importo di € 200.000,00.

L’altro intervento riguarda lavori di rettifica ed ampliamento della provinciale 45 Isera – Valle S. Felice, nel tratto Isera – Lenzima. I lavori mirano alla totale messa in sicurezza dell’asta viaria nel tratto da valle dell’abitato di Folaso fino in prossimità dell’incrocio per Patone per uno sviluppo complessivo di circa 700m, uniformando la larghezza della carreggiata per tutto il suo sviluppo a 6.00 m, contro gli attuali 3.80 m e 5.50 m.

Si è parlato ancora di rete fognaria, con relativa separazione delle acque nere dalle bianche, e della messa in sicurezza della strada di castel Corno, che è stata interessata a numerose frane. Per questo intervento in particolare si è in attesa anche di eventuali fondi da Roma al capitolo “prevenzione rischi”.

Infine, due interventi di prospettiva: il progetto di una Aula magna pluriuso nella scuola elementare di Isera, utilizzabile anche per attività extrascolastica, per il quale nel 2015 era stato approvato un progetto definitivo, e l’eventuale valorizzazione dell’impianto per la produzione di idrogeno da fotovoltaico realizzato 20 anni fa con contributo provinciale, per il quale erano stati avviati a suo tempo contatti anche con la Fbk.

Alcuni degli interventi in agenda – in particolare quelli relativi alla viabilità – sono già previsti dalla Provincia, hanno detto Fugatti e Tonina. Per gli altri si valuterà, al netto di eventuali sostegni statali, la possibilità di riuscire a finanziarli nel corso dell’anno in fase di assestamento di bilancio o a consuntivo 2021.