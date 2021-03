In crisi di astinenza rapina e picchia la mamma e l’ex: 32enne arrestato a Trento

Nella mattinata di ieri (18 marzo) i carabinieri di Trento hanno arrestato un 32enne trentino per rapina, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia avvenuti nella notte. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza domestica collegato all’abuso di sostanze stupefacenti.

Nella tarda serata il tossicodipendente, in preda all’ennesima crisi di astinenza, si è scagliato contro la madre e la sua ex compagna, intervenuta in difesa dell’anziana. L’aggressore si è impossessato del cellulare della mamma e ha costretto la ex, sotto minaccia, a consegnargli del denaro per acquistarsi la droga.

Dopo poco si è ripresentato per chiedere ulteriori soldi e al rifiuto delle due ha reagito, picchiandole e portando via un altro telefonino. Le vittime hanno quindi deciso di raggiungere la caserma dei carabinieri di via Barbacovi per chiedere aiuto. I militari di servizio, acquisita la testimonianza, le hanno affidate alle cure dell’ospedale, dove la giovane è stata medicata per i calci e pugni ricevuti, con ferite guaribili in 30 giorni.

Pubblicità Pubblicità

Nel frattempo, sono immediatamente partite le ricerche del responsabile, che è stato rintracciato al rientro a casa. Alla vista delle forze dell’ordine ha dato in escandescenze tentando di opporsi al trasferimento in caserma e aggredendo i Carabinieri che però lo hanno ammanettato, non senza fatica e riportando lievi lesioni.

L’uomo già in passato si era reso protagonista di episodi analoghi. Ora si trova in carcere a Trento.

Pubblicità Pubblicità