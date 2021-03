Biblioteche, le nuove regole della zona rossa tra prestito su appuntamento e consegne a domicilio

In seguito alle nuove normative anti Covid, le modalità di accesso ai servizi bibliotecari (prestito, restituzione, accesso alle biblioteche e all’archivio) sono cambiate. Di seguito, tutto quello che c’è da sapere.

Sede centrale di via Roma. Sono chiuse le sale studio. Accesso su appuntamento solo in sala Trentina e archivio storico previa prenotazione telefonica al numero 0461889546 o inviando una mail a biblioteca.conservazione@comune.trento.it. Per il prestito, disponibile su appuntamento con ritiro in sede, è possibile presentare richiesta via mail o per telefono scrivendo a info@bibcom.trento.it o telefonando al numero 0461/889521.

E’ attivo anche il prestito a domicilio riservato a utenti che risiedono nel territorio delle circoscrizioni del centro di Trento (Centro storico – Piedicastello / S.Giuseppe – Santa Chiara). Gli utenti che non risiedono nelle circoscrizioni del centro dovranno far riferimento alla sede periferia più vicina alla loro residenza.

Il prestito a domicilio della biblioteca di via Roma è garantito anche a utenti ultrasettantenni o in quarantena che siano impossibilitati a recarsi o a mandare qualcuno a ritirare il prestito in una sede periferica.

A domicilio è possibile richiedere i documenti (massimo 5) via mail o per telefono scrivendo a info@bibcom.trento.it o telefonando al numero 0461/889521. Ciascun iscritto alla biblioteca potrà richiedere al massimo 2 consegne a domicilio al mese. Gli utenti verranno ricontattati per fissare un appuntamento per la consegna. Non si accettano restituzioni contestualmente alla consegna a domicilio. Le consegne avverranno su appuntamento dal mercoledì al sabato. Causa lavori alcuni libri non sono disponibili. Le restituzioni possibili solo contestualmente al prestito.

Biblioteca ragazzi-Palazzina Liberty. Non è consentito l’accesso, ma il prestito è possibile su appuntamento e con ritiro in sede, scrivendo a biblioteca.ragazzi@comune.trento.it, o telefonando al numero 0461/889559.

E’ attivo anche il prestito a domicilio: è infatti possibile richiedere i documenti (massimo 5) via mail o per telefono, scrivendo a biblioteca.ragazzi@comune.trento.it o telefonando al numero 0461/889559. Le restituzioni sono possibili solo contestualmente al prestito.

Sedi periferiche. I prestiti sono possibili solo su appuntamento e ritiro in sede. Si può accedere soltanto su appuntamento per ritirare il prestito concordato in precedenza.

I libri possono essere richiesti via mail o telefonando ai recapiti delle diverse sedi. La consegna dei libri avverrà su appuntamento: gli utenti verranno contattati dal bibliotecario per concordare data e ora del ritiro. Si possono chiedere al massimo 5 documenti alla volta. Le restituzioni sono possibili solo contestualmente al prestito.