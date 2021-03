Arriva Satispay, il risparmio che viaggia in quinta

Nelle piccole spese quotidiane è facile cadere nel tranello del “cosa potrà mai fare qualche spicciolo?!”. Eppure, tante piccole somme avrebbero potuto fare un gruzzoletto non più così trascurabile quando ci si ferma a tirare le somme.

Bene, questo è il principio pratico sul quale si basa il servizio di gestione delle finanze individuali.

In un semplice strumento di risparmio, Satispay offre un supporto multi piattaforma sia per il piccolo che per il grande risparmiatore. Tutto nasce dalle piccole abitudini. Ecco qui i cinque modi per arricchire la propria routine quotidiana, nel senso vero della parola.

Il risparmio è nullo senza il controllo – Quante volte ci si ripropone di non sforare il budget periodico e invece ci si ritrova poi a leccarsi le ferite guardando il portafoglio fumante? Chi in questo momento sta accennando un leggero assenso con la testa potrebbe essere capitato sulla pagina giusta. Con la sua grafica pulita e basata su linee semplici ed intuitive, lo strumento di risparmio garantisce un controllo delle proprie finanze “a colpo d’occhio”. Non serve perdersi tra varie sezioni, la gestione semplice è la risposta smart.

Tante gocce possono davvero fare il mare – Il caffè al bar, un fiore per un gesto carino, la spesa veloce al supermarket, sono tante le occasioni nelle quali non si considera un’opportunità d’oro. Le piccole somme di resto e gli spiccioli ad ogni acquisto appaiono anche meno importanti soprattutto quando si seguono i ritmi veloci quotidiani. Lo strumento di gestione consente di mettere da parte queste piccole somme ad ogni acquisto. Il risparmio diventa easy e quotidiano, l’effetto sul proprio budget è considerevole.

Chi trova un amico, trova un ristorno – Sì, è vero che il famoso detto non parlava di un guadagno monetario ma dei valori reali dell’amicizia. È pur vero che il Community Bonus può portare un ulteriore vantaggio nel budget settimanale.

Lo strumento funziona come un referral program o più semplicemente “passaparola”. Se la miglior pubblicità sta nell’esperienza di chi già usa il sistema di risparmio, è giusto che chi lo promuove venga premiato. Quando il nuovo utente inserisce il riferimento di presentazione e imposta il suo budget settimanale, un bonus viene aggiunto al portafoglio di chi lo ha presentato.

Codici sconto, come convertirli in un guadagno concreto – Strumento insostituibile, soprattutto quando si parla di strategie di risparmio, i codici sconto Satispay consentono un ritorno monetario immediato sul proprio conto. Indicati come codici promozionali o anche semplicemente come coupon, questi sono sempre sinonimo di convenienza. Basta inserire il codice nel campo dedicato durante la fase di immissione dei dati e procedere normalmente allo svolgimento delle normali operazioni.

Il risparmio viene quindi accreditato nel budget a disposizione. Diversi sono i modi per trovare un codice sconto. La newsletter dei siti di gestione dei risparmi, i canali social, i blog e i vlog possono essere ottimi strumenti a disposizione.

I diversi strumenti per la gestione del risparmio – Un tempo i piccoli risparmi si affidavano al classico salvadanaio in terracotta, serviva sì tanto impegno e una adeguata dose di costanza. Le potenzialità del servizio di risparmio intelligente moltiplicano i vantaggi grazie a semplici ma efficaci trick. Dedicato ai risparmiatori costanti, lo strumento del salvadanaio garantisce le funzioni base di risparmio.

Gli accantonamenti periodici sono la modalità dedicata a chi preferisce risparmiare senza doverlo necessariamente ricordare. La vera chicca è il cashback presso i punti vendita convenzionati. Il pagamento tramite app consente infatti la restituzione di una percentuale della spesa. A tutto si aggiunge la praticità del pagamento veloce tramite app e l’utilizzo smart del portafoglio elettronico. Praticamente non servirà più prelevare il contante.