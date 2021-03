Anche Daniele Demattè via dalla Lega: «Scelta non facile ma in coerenza con i miei principi»

Emorragia a catena dentro la Lega, dopo l’addio di Katia Rossato arriva dopo pochi minuti anche quello del marito Daniele Demattè consigliere comunale.

L’addio difficile e sofferto da parte di Demattè è stato diffuso attraverso un video. I motivi, secondo il consigliere, sono da addebitare alla delusione delle elezioni comunali e alla diatriba interna per la nomina del capogruppo in consiglio comunale. La frattura finale è stata la nomina di Bruna Giuliani che Demattè non ha mai digerito, per lui la figura idonea era infatti Vittorio Bridi.

«C’è un momento dove ti trovi su una nave e dove il comandante vira improvvisamente cambiando rotta. Allora ti si prospettano due scelte: o rimani sulla nave insieme a tutti gli altri oppure cali le scialuppe e prendi un’altra direzione. Io ho scelto la seconda.» – spiega Demattè

Pubblicità Pubblicità

E ancora: «Io ho deciso di mantenere la rotta della coerenza, per questo ho scelto di entrare in Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni mi ha accolto a braccia aperte. Vogliamo (parla anche a nome della moglie) rimanere fedeli ai nostri principi e al mandato che ci hanno dato i nostri elettori. Daremo il nostro contributo seguendo sempre i cittadini. Saremo sempre nel solco degli ideali che ci hanno portato dentro le istituzioni»

Demattè ha sottolineato che la scelta non è stata facile: «Sono giorni che sto male, per noi è una sconfitta, siamo davvero trafelati». Il consigliere ha poi ringraziato tutti quelli che lo hanno sostenuto in questi lunghi anni di lotta politica.» Il gruppo di Fratelli d’italia ora aumenta anche in consiglio comunale

Pubblicità Pubblicità