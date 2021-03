L’era dei nuovi barbari. La Portela, parla Alberto Tovazzi: «Servirebbero pattuglie in movimento e agenti in borghese»

“ Un plauso alle forze dell’ordine, ma purtroppo con le leggi italiane che sono state pensate in un contesto di senso civico del tutto diverso dall’attuale, si può fare ben poco”.

Un concetto chiaro e che rispecchia la realtà, quello espresso da Alberto Tovazzi titolare del supermercato Eurospesa di Via Torre Vanga che ieri mattina è stato convocato in Questura per depositare la denuncia nei confronti dell’ultimo (purtroppo solo in ordine di tempo) autore di un furto nel suo negozio: “Sono stati molto gentili, ma la realtà è che se non rendessi pubbliche le immagini dei furti che subiamo periodicamente, le indagini non si muoverebbero di un millimetro. Poi è vero che molti di questi reati sono stati depenalizzati e quindi anche le forze dell’ordine non sono motivate a cercare i colpevoli e quindi è come avessero le mani legate”.

La catena di furti, rapine e aggressioni ai danni di Alberto Tovazzi ed ai suoi dipendenti è impressionante e crediamo non abbia riscontri a livello nazionale. Un situazione talmente assurda quanto incomprensibile che penalizza i lavoratori onesti e favorisce spacciatori, nullafacenti, balordi, ladri e tossicodipendenti che vedono il negozio Eurospesa come un attacco al fortino delle vettovaglie.

Sembra di essere tornati all’era medievale dove i barbari potevano saccheggiare impunemente qualsiasi cosa. Ora siamo nel 2021, è l’era di questi nuovi barbari. Siamo stati da Alberto Tovazzi che ci ha spiegato cosa si dovrebbe fare per cambiare marcia al quartiere de La Portela ormai degradato da criminalità e spaccio da anni.

Sporgete denuncia per tutte le volte che sorprendete il responsabile?

“Si tranne i casi in cui si recupera la merce o il ladro è disposto a pagare”.

Nel caso della sua ultima denuncia che reato si è configurato?

“Rapina impropria perché quando l’ho affrontato, il ladro mi ha spinto per farsi largo e scappare, in più la refurtiva non è stata recuperata”.

Le cronache parlano di furti quasi quotidiani:

“Decisamente molto frequenti. Alla base ci sono due fattori. Il primo è una legge che non tutela e la seconda è che questi soggetti non hanno nulla da perdere e per questo una denuncia non fa nessun effetto”.

Diceva un plauso alle forze dell’ordine perché ?

“Mi riferisco alla loro disponibilità che va oltre un sistema che ormai è davvero incomprensibile a tutti”.

Si spieghi meglio…

“Non è possibile che si rincorra un ladro con la speranza di incrociare una pattuglia che in un’area critica come solo sono quelle delle stazioni in tutte le città, dovrebbe esserci sempre. Non è possibile che si chiami e non ti venga mandata la pattuglia più vicina, ma quella in preallarme in quel momento che magari è a Lavis”.

Le cose potrebbero migliorare col presidio fisso?

“Guardi non so nemmeno se è attivo. Qui non serve un ufficio, ma pattuglie in movimento sul territorio ed anche agenti in borghese magari anche in bicicletta, ma che abbiano una chiara autorizzazione ad intervenire”.