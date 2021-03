Oipa Trento cerca sponsor per i volontari che aiutano i cani dei proprietari ammalati di Covid

Cercasi sponsor per i 50 volontari dell’Oipa impegnati nel servizio di sostegno a favore dei proprietari di cani bloccati in casa dalla positività Covid. Quello che fanno, lo fanno tutto a spese proprie e per questo sono alla ricerca di sostenitori per la copertura delle spese vive: benzina, guanti, disinfettanti.

“ Copriamo la città ed i comuni limitrofi – spiega Monica – , ma non ci tiriamo di certo indietro se ci chiamano dalle valli. Il nostro intervento permette di lasciare il cane nel suo ambiente domestico senza subire il trauma del ricovero in canile, mentre i proprietari non interrompono il rapporto affettivo ed in caso di ricovero sono decisamente più tranquilli”.

Non mancano le storie belle come quelle degli ex malati che dopo aver utilizzato il servizio volontari, diventano a loro volta volontari.

Oppure le persone di una certa età che non se la sentono di accompagnare i cani in passeggiata per tre volte al giorno, ma che si sono rese disponibili per gli stalli casalinghi di cani soli i cui proprietari sono stati ricoverati.

“ Il servizio è partito oltre un anno fa, – spiega Ornella Dorigatti delegata Oipa – con il primo lockdown e, in questo lungo periodo, l’associazione ha servito oltre 250 cani e relative famiglie, percorrendo oltre 20 mila chilometri sul territorio della provincia di Trento, utilizzando sempre mezzi propri e coprendo le spese con i propri soldi. I volontari si accordano con i proprietari dei cani e passano tre volte al giorno a prendere l’amico a quattro zampe per fargli fare i propri bisogni e una bella passeggiata. Usando i dispositivi di sicurezza individuale come mascherine, guanti e gel igienizzanti, acquistati dall’associazione senza alcun contributo pubblico.

Il servizio di volontariato prevede anche, in casi gravi, lo stallo del cane per alcuni giorni, presso i volontari stessi. Questo servizio, conta di circa 50 volontari che da oltre un anno si muovono a spese proprie, senza alcun aiuto da parte di enti pubblici. Aiuto che sarebbe certo gradito, per coprire le spese di trasporto (benzina soprattutto) e per acquisto dei DPI. Chi volesse dare un contributo per aiutare l’associazione nel sostenere le spese, trova i riferimenti sulla pagina Facebook di Oipa Trento”.

L’attività di volontariato può contare anche sulla disponibilità dell’Unione Medici Veterinari Volontari pronti ad intervenire gratuitamente in caso di necessità, ma anche per il proseguo di terapie in corso o scadenza delle vaccinazioni.