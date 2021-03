Don Giovanni, 62 anni trascorsi a donare gioia alle comunità

Quella di domenica è stata una giornata speciale per tutta la comunità di Ton: don Giovanni, 87 anni, ha raggiunto il traguardo del 62esimo anniversario del suo sacerdozio, avvenuto il 14 marzo 1959.

Sessantadue anni nei quali si è speso per gli altri, per la chiesa, per donare gioia alle comunità che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e amarlo.

All’inizio quella di Borgo Valsugana, dove ha cominciato come cappellano, poi quella di Tezze e quindi di Castel Tesino, per arrivare fino a quella di Cristo Re, quartiere di Trento

Pubblicità Pubblicità

Dal 1968 è stato poi parroco a Sover e Monte Sover, dove ha conosciuto Carla, ancora oggi al suo fianco. In Val di Non ci è arrivato nel 1974, nella parrocchia di Denno, per spostarsi a Vigo di Ton nel 1989. Più della metà dei suoi anni di sacerdozio, dunque, don Giovanni li ha trascorsi tra i meleti e la gente di Vigo, Toss e Masi.

Proprio qui, nella canonica sul Doss, a pochi passi dalla piazza di Vigo e a un soffio dalla chiesetta di San Vigilio alla quale è tanto affezionato, ha deciso di mettere radici.

Quando, nel novembre 2013, don Giovanni ha lasciato la parrocchia a don Alessio, al quale è poi succeduto don Daniele, ha voluto continuare a far parte della comunità di Ton.

Pubblicità Pubblicità



Una comunità che per 30 anni ha visto in lui una guida, non solo spirituale, e continua a fargli sentire il proprio affetto, naturalmente ricambiato.

«Qui si respira una bella atmosfera. L’ambiente è sano, vivo, gioioso. E ben animato, soprattutto dalla gioventù» aveva raccontato in occasione della bellissima festa organizzata a San Vigilio nell’estate 2019 per il 60esimo di sacerdozio.

Tra le grandi passioni di don Giovanni ci sono l’arte e la lavorazione del legno. Con le sue mani ha apportato grosse migliorie anche dal punto di vista estetico alla chiesa di Santa Maria Assunta, che ha cercato di valorizzare e abbellire. Senza dimenticare poi il suo impegno per la realizzazione del colle di Santa Margherita ai Masi.

Come parroco era molto attento ai giovani: ha voluto fortemente dar vita, infatti, al laboratorio “Il Trenino”, una specie di oratorio dal quale sono passati tanti fanciulli, i “suoi” ragazzi che qui si sono divertiti, hanno imparato e condiviso un sacco di esperienze.

Don Giovanni è stato un parroco sempre presente, anche per gli ammalati. Un parroco che amava, e ama tutt’ora, stare in mezzo alla sua gente. Un parroco legato alle associazioni, al coro, alle realtà paesane.

«Qui ho sempre visto una comunità unita e intraprendente – aveva aggiunto don Giovanni –. È un piacere per me vedere questo movimento, questa vivacità, la gente che si interessa al bene del paese».

L’amministrazione comunale e tutta la comunità di Ton, in occasione del 62esimo anniversario di sacerdozio, hanno voluto dedicare un pensiero affettuoso a don Giovanni, in attesa di poter festeggiare di nuovo in compagnia, magari in occasione proprio di San Vigilio.

Un ringraziamento e i migliori auguri «per aver animato le messe domenicali e averci accompagnato per moltissimi anni, con il suo sorriso dolce e le sue parole di conforto e insegnamento. Per tutto quello che ha fatto per la sua gente, per i suoi bambini, per l’oratorio e per il paese, per essere stato una guida. E non vogliamo dimenticare la sua cara perpetua Carla, che dal lontano 1970 lo accompagna e lo sostiene ogni giorno, prendendosi cura di lui con affetto e dedizione».