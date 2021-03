Circonvallazione e interramento ferroviario: quale futuro per Trento nord?

Prende sempre più forma il progetto della modifica del tracciato ferroviario in prossimità di Trento nel prossimo futuro. I treni merci passeranno in un apposito tunnel di circa 12 km con uscita a Mattarello che porterà in dote 2,5 milioni di metri cubi di materiale di scavo (sulla cui destinazione persiste un punto di domanda) mentre i treni passeggeri troveranno il tratto cittadino interrato per poco più di 2 km.

E’ partito in queste settimane un importante processo informativo da parte di Sindaco e Assessore competente su questo tema. Non si tratta infatti di un processo di condivisione volto a capire se la cittadinanza sia favorevole o meno al progetto, ma bensì di una serie di interventi che mettono a conoscenza di decisioni sostanzialmente già prese.

Era il 2019 quando, in un perfetto processo di condivisione, la città di Bolzano propose un referendum per la realizzazione di un tram di superficie dove cittadini, amministratori e comitati diedero vita ad una loro campagna informativa. Sulla base di questa ci si poté esprimere con un si o con un no sulla realizzazione di questo intervento.

La vittoria dei no ( circa al 70% ) bloccò il progetto e il Sindaco Caramaschi ne prese amaramente atto. Probabilmente sulla base di quella esperienza, la nuova amministrazione comunale non considera l’ipotesi di portare avanti lo stesso metodo. Si riparlerà quindi di condivisione soltanto quando si potrà pensare al recupero delle aree liberate dall’interramento della ferrovia.

Un altra mancanza che emerge è però il contraddittorio. Per il 2028 a fronte di una sostanziale stabilità di traffico treni passeggeri, è previsto un incremento importante di treni merci ( circa il 50% in più ) e mentre il centro città troverà giovamento dal non vedere né sentire nessuno di essi, ci sarà una parte più a nord che soffrirà.

Frequenza, rumorosità e vibrazioni aumenteranno in maniera importante ma finora a questo pare non sia stata data ampia rilevanza. Da Spini di Gardolo, passando per Roncafort, Campotrentino e parallelamente a via Brennero ci saranno ripercussioni importanti.

Verranno previste barriere antirumore? Saranno sufficienti? Possiamo già immaginare che queste aree potranno avere un riscontro negativo sul valore degli immobili per questi motivi? Ci troveremo un centro più bello e vivibile a discapito dei quartieri più a nord?

Ogni progetto porta con sé aspetti positivi e aspetti negativi ed è fondamentale che il processo partecipativo tanto auspicato ne parli in maniera chiara e trasparente proprio perché la cittadinanza possa essere resa consapevole di tutto e non soltanto di alcuni di essi. Finora abbiamo letto e sentito interventi che parlano di enormi impatti positivi su 2 km di centro città ma essa si sviluppa anche a nord e a sud e di questo bisogna tenere conto.

La vera condivisione passa da qui e da esempi come quello citato di Bolzano.

Mauro Corazza