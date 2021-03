Zampa Trentina sollecita il sindaco a trattare il tema dello sfruttamento dei cani per l’elemosina

Il tema dello sfruttamento dei cani, molto spesso cuccioli, per l’accattonaggio già nel corso della precedente consiliatura, è stato oggetto di interrogazioni che avevano lo scopo di legittimare il sequestro sia degli animali che di quanto raccolto dai questuanti che sarebbero dovuti essere anche multati.

Alla fine però non se ne è fatto nulla, ma il fenomeno non si è certo arrestato.

Tant’è che già nei primi mesi di questa legislatura i consiglieri Renato Tomasi (Azione – Unione) e Minella Chilà ( Pd) avevano depositato un documento per arrivare all’approvazione di una norma che vieti l’accattonaggio con animali sul territorio comunale.

L’iniziativa è rimasta però lettera morta ed in più il lockdown ha limitato di molto gli spostamenti per via delle restrizioni aumentando di molto la preoccupazione delle associazioni animaliste. In questo periodo i cani rappresentano solo un costo ed il rischio che possano essere maltrattati se non perfino soppressi ,è concreto.

Anche per questi motivi, Zampa Trentina ha deciso di inviare una lettera al sindaco Ianeselli per sollecitare la presa in esame della mozione firmata da Tomasi e Chillà. La questione è alquanto trasversale tanto da poter ipotizzare una approvazione del documento a larga maggioranza.

“Molti i cani recuperati in questi anni con un impiego di risorse economiche non indifferenti. Ogni cane, è stato sottoposto a visita veterinaria, trattato con antiparassitari, vaccinato e curato al bisogno. Ognuno di loro è stato ospitato in stallo casalingo presso una volontaria (uno messo in pensione), conosciuto e supportato nelle sue eventuali fragilità. E’ seguito poi un appello di adozione e la responsabile ricerca di una famiglia per ognuno di loro. Oggi sono tutti felicemente a casa e vivono una bella vita da cani.

A breve, sul nostro sito www.zampatrentina.org per chi lo desidera sarà disponibile a tutti il racconto “I cani dei carrelli” inserito nel nostro libro uscito a luglio Gli Zamparacconti di Zampa Trentina. Un’occasione per capire meglio questa realtà e per comprendere perché insistiamo sul divieto di accattonaggio con animali”.