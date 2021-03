Un anno dopo, ancora zona rossa, la parola ad Amanito: «Situazione medesima ad un anno fa. Ma ora siamo esausti, umiliati ed impotenti»

Non solo i ristoratori: anche i negozi di abbigliamento ed i vari punti vendita stanno risentendo della nuova stretta che ha portato il Trentino in zona rossa fino al prossimo 6 aprile.

Si prospettano settimane difficili per tutti: si ritorna indietro di un anno, con l’unica differenza che, ora, i negozianti e la maggior parte dei lavoratori sono sfiduciati e ad un passo dal baratro. Giustamente, è corretto iniziare a chiedersi “Sarà davvero l’ultima chiusura? Si ritornerà alla normalità in tempo per salvare le proprie aziende, i propri negozi, i sacrifici di una vita?”.

Nella giornata di oggi abbiamo avuto occasione di fare qualche domanda a Eva Nicolodi, titolare del negozio d’abbigliamento trentino Amanito situato in via Cavour a Trento.

Come state gestendo questa situazione di aperture/chiusure?

«Personalmente, sto vivendo malissimo questo periodo di aperture e chiusure. È da un anno che il nostro poter lavorare o meno dipende dalle scelte del Governo. Ormai ho l’ansia anche quando devo fare gli ordini per il negozio, perchè tutto può cambiare da un giorno all’altro.

Arancione o rosso fa poca differenza. Con i bar ed i ristoranti chiusi, in giro c’è pochissima gente. Inoltre, nessuno può raggiungere il capoluogo e anche le persone che risiedono nel comune di Trento non vanno volentieri in città.»

Com’è stato il 2020 tra pandemia e riaperture?

«Ad inizio pandemia siamo stati chiusi tre mesi. È stata durissima, in molti abbiamo dovuto chiedere aiuto e chi non ha potuto farlo si è dovuto indebitare. Però abbiamo resistito per un bene comune: la salute di tutti. E abbiamo sopportato perché qualcuno ci aveva promesso che i nostri sforzi avrebbero portato ad una via d’uscita: il Governo. Invece, oltre a sobbarcarci di prestiti, debiti, utilizzo di soldi messi da parte sicuramente per altro, siamo rimasti vittime di altre chiusure, continue restrizioni nonostante ci fossimo impegnati anche per tutelare i nostri clienti con dispositivi anti Covid e ingressi a numero chiuso. Faccio presente che siamo stati chiusi anche nelle due settimane che hanno seguito il Natale, giorni molto proficui per noi commercianti. E, tengo a sottolineare, non ci è stato scontato nulla: a fine dicembre ho pagato l’anticipo IVA, a febbraio i contributi, a marzo il conguaglio IVA. Siamo stati abbandonati a noi stessi e ai nostri costi fissi.»

Come hanno risposto i clienti al servizio di consegne a domicilio?

«Alcuni clienti stanno utilizzando il servizio di consegna a domicilio, penso più per aiutare noi nella nostra attività che per il bisogno del bene di consumo in sè. Le consegne però sono una briciola rispetto a tutte le spese che un commerciante può avere. Io faccio questo servizio solo per tenere viva l’anima del negozio.»

Avete in mente qualche idea per promuovere il vostro servizio sul territorio e/o tra i giovani?

«Ormai le idee stanno per esaurirsi. Certo, si può cercare di puntare al commercio online ma non è così semplice. Si possono promuovere dei contest, qualche giveaway su Instagram… ma non abbiamo la bacchetta magica.»

Avete recentemente rinnovato il negozio, come sta andando?

«A dicembre, dopo 12 anni di attività, ho chiuso il punto vendita di via Cavour 32 per spostarmi nella stessa via al numero 26. Lo dico senza problemi: l’ho fatto per dimezzare i costi! E per fortuna che ho preso questa decisione. Se avessi ascoltato le promesse fatte dai politici e fossi rimasta dove ero prima, ora potrei dichiarare fallimento. Nel nuovo punto vendita ho cercato do creare un’atmosfera giovanile di stampo americano. Ho chiamato due artisti che hanno fatto dei graffiti stupendi. I clienti si sono subito innamorati di questo nuovo punto vendita.»

Cosa sperate per questo 2021?

«Io speravo che il 2021 fosse l’inizio di una nuova avventura, dove ognuno di noi avrebbe potuto ricominciare a lavorare e che fossimo stati tutti ripagati degli sforzi fatti. Invece no, la situazione è la medesima di un anno fa. Con una sola differenza: adesso siamo esausti, le risorse iniziano a non esserci più e ci sentiamo umiliati ed impotenti.

Arrivata a questo punto, spero solo che mi lascino ricominciare a lavorare in pace al più presto.»

