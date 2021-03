Sposta un intero alveare a mani nude: spopola sul web il video della donna che sussurra alle api

Ci sono persone che hanno un rapporto davvero speciale con gli animali, tanto che riescono a mostrare una connessione unica e “fuori dal mondo” anche con le creature più inaspettate. Sono proprio quelle donne e quegli uomini che diventano protagonisti di episodi memorabili, che la maggior parte delle persone non avrebbe il coraggio di vivere.

La ragazza di cui stiamo per parlarvi è una di loro. C’è chi l’ha definita una “bee whisperer“, ossia una donna “che sussurra alle api“. Il motivo? Non è difficile da comprendere, guardando il video virale che la vede protagonista. Erika Thompson, grazie alla sua unica connessione con gli insettini gialli e neri, è riuscita a spostarne centinaia e centinaia a mani nude senza che loro la attaccassero.

Tutto è cominciato quando il proprietario di una casa ha deciso di chiamare una ditta di disinfestazione perché si è accorto che, sotto le assi del pavimento di un capanno, le api avevano costruito un grosso alveare. Una decisione che non sarebbe stata certo salutare per gli insetti, i quali, come ormai tutti sappiamo bene, sono sempre più in pericolo e meritevoli di attenzioni.

Così, gli affittuari della proprietà si sono opposti alla disinfestazione, e fortunatamente hanno contattato Erika. La donna, che di professione dirige un’azienda di apicoltura in Texas (Texas Beeworks), ha dedicato le sue energie proprio alla salvaguardia delle api, un proposito che mette in pratica giorno dopo giorno. La sua connessione con esse è tale che offre servizi di spostamenti di alveari senza usare sostanze chimiche e senza uccidere gli insetti che li popolano.

Se pensate che un’attività del genere sia difficile da portare avanti, guardando il video che la ritrae in questo suo servizio vi ricrederete. Erika, come se fosse una cosa del tutto normale e naturale, prende le api a mani nude e le sposta dall’enorme alveare sotto al pavimento a un’altra struttura appositamente creata per portarle via da lì. Il tutto senza alcuna protezione. Una dopo l’altra, le api hanno cominciato a seguirsi a vicenda, fino ad arrivare nella loro nuova casa.

Captando i segnali d’allarme che gli insetti si inviano in caso di minaccia e riuscendo a mascherarli con una sostanza 100% naturale e per nulla dannosa, questa “sussurratrice” è riuscita a spostarle senza ucciderne nemmeno una, salvaguardando la loro salute e allo stesso tempo riuscendo nel compito che le era stato assegnato.

Il metodo usato dalla Thompson, in realtà, non ha nulla di “magico” o sovrannaturale. Questa donna, al contrario, ha spiegato con precisione come riesce nelle sue imprese, e siamo sicuri che le sue dritte potranno risultare utili a molte persone che decidono di instaurare un pacifico rapporto di convivenza con le api.

Certo: bisogna ammettere che guardare Erika in azione può fare molta impressione, soprattutto a chi non ha un buon rapporto con gli insetti. Di sicuro, però, il suo approccio è fondamentale per imparare a non distruggere la natura ogni volta che “interferisce” con le nostre attività. (sotto il video)