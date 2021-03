Noleggio lungo termine anticipo zero: come funziona e perché conviene

Avete bisogno di un’auto nuova ma in questo momento non potete permettervi di spendere migliaia di euro e non vi piace l’idea di chiedere un finanziamento in banca? Allora dovreste prendere in considerazione la formula del noleggio lungo termine anticipo zero : una validissima alternativa all’acquisto di un veicolo, che sta prendendo sempre più piede anche in Italia.

Probabilmente ne avete già sentito parlare ma oggi abbiamo deciso di spiegarvi nel dettaglio come funziona questo servizio perché specialmente in un periodo come quello attuale può rivelarsi davvero interessante.

Noleggio auto a lungo termine: cos’è e come funziona – Questa formula, offerta oggi da diverse concessionarie, consente in sostanza di avere un’auto a noleggio a lungo termine ossia per un periodo di tempo che solitamente non supera i 3 anni ma che può variare in base a vari fattori.

Simile per certi versi al leasing, si tratta di un servizio che inizialmente era riservato alle aziende e ai liberi professionisti ma che ormai sta prendendo sempre più piede anche tra i privati. Negli ultimi anni sono stati moltissimi gli italiani che hanno optato per il noleggio a lungo termine piuttosto che per l’acquisto di un’auto nuova o usata, perché risulta decisamente più vantaggioso.

Quanto costa noleggiare un’auto a lungo termine – Noleggiare un’auto a lungo termine è conveniente proprio per via dei costi, in quanto non bisogna richiedere un finanziamento in banca e nemmeno investire il proprio denaro messo da parte. Il servizio infatti prevede il pagamento di un canone mensile fisso, dunque si sa quanto si spende e non ci sono costi extra se non quelli relativi al rifornimento di carburante. L’ammontare della quota mensile dipende dalla tipologia di veicolo che si sceglie.

Cosa significa anticipo zero: le offerte del noleggio lungo termine – In molti casi quando si opta per l’affitto di una macchina a lungo termine viene chiesto di pagare una rata iniziale, il cui importo varia in base al veicolo e ad altri fattori.

Esistono però anche delle offerte di noleggio a lungo termine senza anticipo, che si rivelano l’ideale per coloro che non dispongono di liquidità. In questo caso, non bisogna pagare nulla al momento del contratto: l’unica spesa da sostenere è quella relativa al canone mensile fisso.

Il noleggio a lungo termine conviene? – Poiché si tratta di un servizio che sta riscuotendo un grandissimo successo e sono sempre di più coloro che optano per il noleggio a lungo termine, in molti si chiedono se sia realmente conveniente ed è giusto porsi questa domanda. La risposta sembra essere affermativa e sono diverse le ragioni per cui vale la pena prendere in considerazione questa formula.

Innanzitutto, bisogna considerare che con il noleggio a lungo termine si sa esattamente quello che si va a spendere per il proprio veicolo, senza sorprese o costi imprevisti. Assicurazione, manutenzione, cambio gomme e via dicendo sono spesso compresi nel pacchetto, dunque gli unici costi da mettere in preventivo sono quelli per il rifornimento di carburante.

È quindi piuttosto chiaro che questo è un servizio conveniente, anche perché permette di evitare tutti i problemi legati all’acquisto di un’auto di proprietà, che si svaluta sempre troppo presto.