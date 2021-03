Meano: il comune cambia la viabilità è mette a rischio l’incolumità dei ciclisti

Non capita di certo tutti i giorni che un’amministrazione comunale metta a rischio l’incolumità dei propri cittadini. Succede invece a Trento dove gli uffici del Comune hanno autorizzato il transito delle biciclette contromano in Via delle Vecchie Pontare a Meano.

Senza interpellare la Circoscrizione gli operai comunali sono stati autorizzati a sostituire la vecchia cartellonista con una nuova che consente alle biciclette la percorrenza della strada in doppio senso di marcia.

Peccato che per i veicoli a motore si tratti di un senso unico a salire con rischio di incrociare i ciclisti in discesa, quindi non certo a velocità contenute.

A denunciare questo strano provvedimento, sono i consiglieri circoscrizionali della Lega – primo firmatario Bruno Bortolotti – con un comunicato stampa nel quale si può leggere: “La scelta, operata senza consultare né la Circoscrizione né la comunità di Meano, sta già generando disagi sia alle diverse autovetture che percorrono la via ogni giorno in un senso di marcia contrario a quello che seguiranno le biciclette, nonché ai ciclisti stessi col rischio di possibili incidenti.

La segnalazione dei cittadini è stata subito presa in carico dal presidente della Commissione Territorio della circoscrizione Davide Merler, del gruppo Lega di Meano; infatti, non solo il Comune di Trento non ha comunicato alla Circoscrizione l’intenzione di modificare la viabilità di Via delle Vecchie Pontare, ma è intervenuto senza richiedere un parere al consiglio, ma non ha nemmeno inviato alcuna comunicazione alla popolazione.

Ritenendo che sia la Commissione Territorio della circoscrizione il luogo naturale dove discutere delle scelte che riguardano la gestione urbanistica viabilistica per i sobborghi, il Gruppo Lega esprime completo disappunto per questa operazione, che invece di sostenere l’utilizzo della bicicletta, rischia di mettere i ciclisti in seria difficoltà nel transitare in contromano rispetto alle auto, su una forte pendenza e con molti angoli ciechi, ovvero un contesto molto pericoloso.

Per questo motivo il Gruppo Lega presenterà al consiglio di circoscrizione un’interrogazione per chiedere al Sindaco e alla Giunta le motivazioni di questa scelta e di aver lasciato all’oscuro la Circoscrizione ed i cittadini, proponendo un legittimo passaggio in commissione per un’attenta valutazione dell’ipotesi con le sue conseguenze e di possibili alternative”.