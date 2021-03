Laurea online: cosa sapere prima di sceglierla

Negli ultimi anni sono in forte crescita i numeri degli iscritti ai corsi di laurea online.

Non si tratta di un fenomeno che ha avuto un boom solo nei mesi più recenti a causa della pandemia, basti pensare infatti che nell’anno accademico 2017/2018 – secondo il rapporto annuale 2019 dell’Istat – sono stati circa 100 mila gli immatricolati, ossia il 25% rispetto all’anno precedente.

Sono diversi i corsi telematici a disposizione e tra le varie offerte formative possiamo trovare praticamente tutti i corsi di laurea afferenti a tutte le facoltà (tranne quelli legati alle professioni sanitarie).

Pro e contro delle laurea online – Ovviamente ci sono dei pro e dei contro nella didattica a distanza: tra i pro troviamo il fatto di avere meno spese per il materiale didattico (tutti i libri e le dispense sono disponibili online), non ci sono soldi da spendere per il mantenimento da fuori sede visto che ci si deve spostare dalla propria città solo per svolgere gli esami ed inoltre ci sono varie sedi sparse in giro per l’Italia, infine l’iscrizione può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno, senza bisogno di un test d’ingresso; tra i contro troviamo la poca interazione con gli altri iscritti, inoltre non tutti gli studenti sono pratici con i mezzi tecnologici necessari per seguire le lezioni e in nessuna facoltà la retta varia in base all’ISEE, quindi resta invariata indipendentemente dalla fascia di reddito d’appartenenza.

Come funzionano le lauree online? – Gli Atenei telematici danno la possibilità di avere una formazione basata sulla tecnologia e-learning, ossia un’aula virtuale in cui poter seguire le lezioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, infatti i video delle lezioni sono disponibili sulla piattaforma dell’università in modalità sincrona (in diretta) o asincrona (tramite registrazioni).

Gli esami invece si svolgono in sede (fatta eccezione di questi mesi in cui vengono svolti online anche i test di profitto scritti e orali delle università classiche), ma rispetto agli appelli degli atenei frontali sono più flessibili perché si possono prenotare ogni mese e si possono ripetere più volte anche a distanza di poche settimane.

Quanto costa la laurea online? – La retta mediamente varia da circa 1.400 euro a circa 3.500 euro fino ad arrivare anche a 6.000 euro per i corsi di laurea più innovativi. A questa cifra bisogna aggiungere una tassa universitaria regionale (che va pagata anche nelle università classiche) e – solo in alcuni casi – una tassa per la sede d’esame che può essere annuale o singolarmente per ogni esame.

Conclusione – In conclusione gli atenei telematici sembrerebbero essere una valida alternativa a quelli tradizionali, soprattutto per chi ha poco tempo a disposizione per seguire le lezioni, per chi lavora e deve organizzare le proprie giornate in maniera autonoma e senza obblighi di presenza oppure per chi ha un percorso di studi pregresso in un’università frontale e vuole conseguire la laurea senza andare fuori corso.