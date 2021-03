In Trentino sono oltre duemila gli anziani vaccinati a domicilio

Domani, giovedì 18 marzo, Aifa deciderà se continuare le vaccinazioni con AstraZeneca in tutt’Italia. Se il parere sarà positivo riprenderanno quindi le somministrazioni agli over 75 che sabato si erano prenotati in massa (quasi 10 mila).

Ad oggi sono circa quattromila i cittadini trentini che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca

Nonostante il blocco di Astrazeneca la macchina dei vaccini non si ferma in Trentino. Per continuare la campagna vaccinale e contenere il più possibile inevitabili disagi alla popolazione più anziana, da oggi a venerdì compreso il vaccino Pfizer sostituirà temporaneamente AstraZeneca. I circa 1.100 over 75 già prenotati quindi potranno essere vaccinati.

Restano invece sospese le vaccinazioni e le prenotazioni per il personale scolastico e le forze dell’ordine. Per gli over 75 che avevano una prenotazione il 15 e il 16 marzo sarà fissato un nuovo appuntamento per il vaccino, sulla base delle scorte disponibili.

Le vaccinazioni in totale ieri hanno raggiunto quota 65.777, cifra che comprende 22.855 seconde dosi e le 7.521 riservate ad ospiti di residenze per anziani.

Il Trentino è una delle poche regioni che vaccina a domicilio. Ad oggi sono oltre 2.000 gli anziani a cui è stata somministrata la dose di vaccino presso la propria abitazione. Gli over 80 nella nostra provincia sono circa 35 mila e sono stati quasi tutti vaccinati.

