Degrado e vandalismi a Martignano, la gente dice basta. Vittorio Bridi interroga il Sindaco

Le foto rappresentano i vandalismi effettuati nei bagni sottostanti al campo di Martignano. Ma si tratta solo dell’ultimo episodio legato ad un fenomeno in continua crescita nella frazione del capoluogo.

Purtroppo le incursioni notturne ad opera di vandali e maleducati continuano prendendo di mira tutta l’area del parco che è molto ampia e comprende oltre il parco e parcheggio, il centro Polifunzionale, il campo da calcio e il centro Tennis.

Purtroppo gli «imbecilli» di turno approfittano della scarsa illuminazione che in alcuni punti è da rivedere e potenziare, per sfogare frustrazioni e noie varie.

Sotto la lente d’ingrandimento dei residenti, (pare piuttosto incavolati) c’è anche la sorveglianza interna notturna, che può essere realizzata solo a piedi, vista l’estensione dell’area pubblica, e che potrebbe essere potenziata prevedendo una possibile assegnazione alla polizia privata.

Il consigliere della lega Vittorio Bridi nel merito ha depositato una domanda di attualità alla giunta comunale di Trento denunciando le numerose segnalazioni degli atti vandalici presso il parco di Martignano che, come nell’ultimo caso, ha visto lo sfondamento della porta in ferro dei servizi igienici con relativi imbrattamenti dei muri con scritte ingiuriose e asporto di materiale vario, posizionate sotto le tribune del campo da calcio, in fregio all’asilo nido.

La cosa incredibile è che questi episodi avvengano regolarmente nel periodo di Pandemia, cioè durante le misure di contenimento che prevedono anche il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 del mattino. Ebbene, nonostante questo gli atti vandalici avvengono sempre dopo le 22.00 e addirittura in tarda notte in sfregio alle regole anti covid.

«Riteniamo che questa sia una dimostrazione che questi atti incivili realizzati nottetempo da teppistelli che non sembrano diminuire ma aggravarsi con danneggiamenti sempre più consistenti alla cosa pubblica e che l’amministrazione debba oltre che non giustificarle come intemperanze giovanili condannarle, come si sta facendo da tempo anche sui social, e mettere in atto ogni azione per la sua repressione con azioni di polizia. Quindi si è ritenuto di chiedere al sindaco» – Spiega Vittorio bridi.

Il consigliere della Lega chiede al Sindaco di intervenire urgentemente per identificare gli autori di questi reiterati atti vandalici tramite una puntuale verifica delle telecamere presenti intorno al parco di Martignano, al tempo stesso verificandone la loro efficienza notturna e intensificando la sorveglianza anche in questo periodo di lockdown con gli opportuni pattugliamenti, soprattutto notturni che devono avvenire anche a piedi.

Nei giorni scorsi in proposito alcuni residenti hanno inviato alla nostra redazione dei report fotografici che dimostrano l’abbandono e il degrado del parco ad opera appunto di questi vandali che qualcuno individua come un gruppo di giovani. Vengono inoltre segnalati assembramenti ovunque dentro il parco.