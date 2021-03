Birra trappista: solo Dio può salvarla

E’ allarme tra gli appassionati della birra: la mancanza di vocazioni mette a serio rischio la birra dei frati trappisti: un cult per i degustatori.

La Achel ha perso il titolo di produttore doc proprio a causa della mancanza di mastri birrai col saio. Così la birra trappista belga, la migliore birra d’abbazia del mondo, rischia di scomparire.

Anche qui a mancare è il ricambio generazionale ed i mastri birrai sono troppo anziani per lavorare e tra le poche vocazioni, nessuno sembra voler proseguire una tradizione secolare. Fino a qualche settimana fa la scelta poteva essere fatta tra 14 birre trappiste delle quali sei prodotte in Belgio, due nei Paesi Bassi ed una in Italia – la romana Abbazia delle Tre Fontane – poi Austria, Francia, Inghilterra e Spagna.

Pochi giorni fa i frati rimasti nell’abbazia di Achel hanno dovuto interrompere la produzione, perdendo l’etichetta di “ prodotto trappista autentico”, ma l’allarme è generalizzato.

Nuovi fratelli non se ne vedono e così la produzione inizia a calare. Il problema non è solo quello delle vocazioni, ma c’è anche quello della concorrenza, delle ferree regole di produzione che ne prevedono la lavorazione solo all’interno delle abbazie sotto l’attenta sorveglianza dei monaci ed i guadagni devono esclusivamente servire per le esigenze monastiche.

I superstiti cercano di allargare il campo delle vendite e così i frati di Sanit Joseph’s in Massachusetts hanno iniziato a promuovere le vendite anche su Instagram e Facebook; mentre quelli di Westvleteren in Belgio hanno iniziato con le consegne a domicilio.

Quello che è certo è che i frati trappisti non si arrendono e non hanno intenzione di interrompere una produzione iniziata a metà del Seicento in Francia. “ I fratelli credono in Dio e sono convinti che Lui risolverà tutti questi problemi”.