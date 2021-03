60 bambini iscritti, 35 volontari e 4 percorsi casa-scuola: il servizio “Pedibus” si fa sempre più strada a Cles

L’entrata del Trentino in zona rossa e la conseguente chiusura degli istituti scolastici ha di fatto interrotto un servizio che, anche quest’anno, ha fatto registrare un ottimo coinvolgimento a Cles.

In attesa della riapertura delle scuole, infatti, il progetto “Mobilità casa-scuola” del Comune del capoluogo noneso è proseguito (almeno fino alla settimana scorsa) grazie alla proposta “Pedibus – nati per camminare” anche nell’anno scolastico in corso, assicurando l’accompagnamento degli studenti nel percorso casa-scuola in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.

I numeri raccontano infatti di un’iniziativa molto apprezzata: sono 60 i bambini iscritti, 35 i volontari e 4 i percorsi casa-scuola per un totale di 14 punti di fermata in cui gli alunni possono farsi trovare.

Proprio alla luce del grande interesse riscosso, l’iniziativa avviata nel settembre 2017 è stata portata avanti negli anni scolastici successivi grazie al coinvolgimento dello Studio Vispa nel suo coordinamento, ma anche e soprattutto all’impegno di vari soggetti pubblici e privati presenti sul territorio comunale: dai tre istituti scolastici interessati (Istituto Comprensivo di Cles, UPT e Istituto Tecnico Pilati) al Consorzio Cles Iniziative, dalla Pro Loco all’amministrazione comunale, dall’Area Innovazione del Consorzio dei Comuni Trentini per arrivare fino ai privati cittadini che si sono offerti come volontari per l’accompagnamento.

Questo importante progetto rappresenta tra l’altro un esempio virtuoso di sviluppo sostenibile territoriale. Si inserisce perfettamente, infatti, nella cornice delineata dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

Prendendo in considerazione la Strategia Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile, che traduce a livello locale ciò che è stato definito globalmente, si può notare come contribuisca al raggiungimento di alcuni dei 20 obiettivi che la compongono.

Ad esempio alla “Formazione scolastica” per gli interventi formativi che prevede all’interno delle scuole sul tema della mobilità sostenibile o alla “Riduzione delle emissioni” e alla “Mobilità sostenibile” per la promozione di spostamenti a piedi e il conseguente minor utilizzo di mezzi inquinanti, con la riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera.

Ma anche all’“Innovazione e agenda digitale”, rendendo disponibili i profili dei volontari e tutte le altre informazioni riguardanti l’organizzazione del servizio alle famiglie interessate, agli “Stili di vita” per la promozione di comportamenti virtuosi che hanno lo scopo di cambiare le abitudini di mobilità dei bambini e dei genitori, sviluppando il senso civico e di responsabilità verso la comunità, e alla “Partnership” per la creazione di una rete di soggetti coesa, che collabora alla realizzazione di un piano volto a soddisfare i bisogni della propria comunità.

Stiamo parlando quindi di un progetto virtuoso che, oltre a essere molto apprezzato sia dai bambini, sia dai genitori, risulta essere un’iniziativa capace di dare un bell’impulso allo sviluppo sostenibile.

Chi, alla riapertura delle scuole, fosse interessato a usufruire del servizio di Pedibus per i propri figli o volesse dare la propria disponibilità come accompagnatore, può inviare un’e-mail all’indirizzo michela.bertagnolli@studiovispa.it oppure chiamare il numero 346.8800762.