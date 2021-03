Vaccini anticovid, il Comune in campo con il Pia. Gli anziani soli possono chiedere aiuto al numero verde

A partire da martedì 16 marzo, gli anziani soli, che non possono contare su una rete familiare di supporto, potranno chiedere aiuto ai volontari del progetto Persone Insieme per gli Anziani (Pia) sia per prenotare la vaccinazione anticovid che per essere accompagnati nel punto di somministrazione.

Telefonando al numero verde 800.29.21.21 dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, la domenica e il lunedì dalle 14 alle 18, le operatrici del Centro servizi anziani di via Belenzani 49 prenoteranno online l’appuntamento per la vaccinazione per chi non è in grado di farlo da solo da casa. Basta che il richiedente abbia a portata di mano la sua tessera sanitaria per fornire i dati necessari alla prenotazione.

Per chi ne avesse bisogno, i volontari del Pia saranno inoltre a disposizione per supportare nella compilazione della modulistica da portare con sé al momento della vaccinazione e per accompagnare al centro vaccinale indicato nella prenotazione gli anziani che lo richiederanno.

Pubblicità Pubblicità