Sosta selvaggia: dopo il servizio su Voce24news multato l’automobilista prepotente

Volete un soggiorno tra fascino, storia e benessere? Il Palace Merano è sicuramente il posto giusto Sabato 21 marzo 2021 riapre uno degli Hotel più esclusivi ed incantevoli dell’Alto Adige: parliamo ovviamente del Palace Merano, struttura meravigliosa e dalla lunghissima storia, la cui filosofia ruota tutta intorno alla salute ed al benessere dei propri ospiti. “La storia di questo magnifico hotel ha inizio nel XX secolo, quando l’imprenditore Peter Delugan acquistò […]

Cinque vini da regalare per la Festa del Papà Tra la Festa del Papà e Pasqua ci attende un periodo di intense celebrazioni accompagnate come sempre dalla grande enogastronomia nostrana che rende ogni evento un po’ più speciale. Se poi il papà è un amante del vino e dei liquori, una bottiglia di un pregiato vino italiano o di una grappa premium, di un […]

Abilità e passione per l’illuminazione, dal 1963 piccole opere d’arte artigianali con Zanella Arredamenti In perfetto accordo con l’abilità e la passione per l’illuminazione, il 1963 segna l’inizio della futura attività di Zanella arredamenti con l’apertura del primo negozio di lampade in via Esterle a Trento, diventando presto il cuore pulsante di piccole opere d’arte caratterizzate dalla manualità artigianale e dalla creatività. Da sempre l’abilità artigianale viene perfettamente coniugata […]

Alfio Ghezzi: al Mart il perfetto connubio tra territorio, tradizione e semplicità Gli anni dell’infanzia, si sa, sono quelli che più segnano la nostra personalità nell’età adulta, e così dopo le esperienze nei più blasonati alberghi italiani e gli anni trascorsi con i maestri Gualtiero Marchesi e Andrea Berton, Alfio Ghezzi mai avrebbe immaginato che il Mart, nel suo Trentino, sarebbe diventato così importante per lui. Si […]

Castello Bonaria: nell’Alta Maremma un Luxury SPA Resort di eccellenza Meta ideale per chi sogna una vacanza in cui i tempi vengono scanditi dal silenzio e dall’armonia della natura, il Castello Bonaria offre agli ospiti anche un Centro Benessere, una piscina e un Ristorante con terrazza sulle colline toscane: tutto quello che serve per un Luxury SPA Resort di eccellenza. Adagiato tra vigneti e uliveti, il […]

AVA&MAY: home decor e candele dai profumi esotici A chi non piacciono le candele? A chi non piace entrare in casa e sentire subito il profumo fresco di pulito e di casa? Quanto si parla di candele, profumi e prodotti per la casa, si va subito a pensare ad Ava&May, un brand relativamente giovane ma di altissima qualità e dai prodotti con profumi […]

VIDEO – Scegliere il mondo come ufficio e diventare nomadi digitali: intervista ad Armando Costantino Negli ultimi anni, la tentazione sempre più frequente del “mollo tutto” combinata all’aumento dello smart working ha creato una nuova tendenza all’interno del panorama lavorativo: i nomadi digitali, conosciuti anche come fulltimers. Persone che hanno scelto di spostare la loro casa in camper e il loro ufficio nel mondo, investendo su loro stessi per riprendersi […]

Vado a vivere in un faro! Quante volte, leggendo Virginia Woolf o Jules Verne, avete fantasticato su come potrebbe essere vivere in un faro con la sola compagnia del vento e del mare? I fari, nell’immaginario collettivo, sono luoghi straordinari al confine fra mito e realtà, unico baluardo di salvezza per i navigatori durante le notti di tempesta. In realtà, senza […]