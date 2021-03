La Grotta aspetta il marciapiede da 30 anni: ancora un rinvio per problemi di bilancio

A breve inizieranno i lavori su Via Tambosi e per il completamento della ciclabile. Problemi di bilancio sia per la realizzazione del marciapiede alla Grotta che per l’acquisizione di Villa San Carlo. Sospesi gli interventi su Salita dei Molini e la riunificazione delle due scuole materne.

Sono questi alcuni dei punti discussi in occasione del consiglio di circoscrizione di Villazzano nel quale si è parlato degli interventi di manutenzione con la partecipazione del vicesindaco Stanchina e dell’assessore Franzoia.

Richiesta anche una nuova asfaltatura in Via Villa con la sistemazione a livello strada dei tombini. Mentre per Via Tambosi si tratterebbe di concludere la messa in sicurezza arrivando fino alla rotatoria.

Pubblicità Pubblicità

E’ ferma dal 2016 la richiesta di un intervento di manutenzione per il Centro Sportivo Don Onorio Spada i lavori, mentre sono 30 anni che alla Grotta si aspetta il marciapiede.

Situazioni paradossali che problemi di bilancio a parte, si vorrebbero risolvere nell’ambito di questa consiliatura anche se non sembra del tutto facile.

L’unificazione delle due scuole materne con un’unica sede in Salita dei Molini, sarebbe servita per ottimizzare gli spazi portando nella sede storica di Via Giordano sia la biblioteca che gli ambulatori medici. Allo studio anche un progetto di riqualificazione di Piazza Nicolini.

Pubblicità Pubblicità