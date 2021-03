In Altopiano della Paganella 56 contagi da coronavirus alla vigilia della zona rossa

Secondo i dati ufficiali forniti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento, al 14 marzo 2021 sono stati contati 56 casi positivi al Covid-19, per un totale di 254 casi da inizio pandemia, nei cinque paesi dell’Altopiano della Paganella.

I dati che comprendono sia i tamponi molecolari che antigenici hanno registrato un costante incremento nei paesi dell’Altopiano della Paganella, in linea con quanto sta succedendo sia a livello regionale che nazionale. Al 14 marzo 2021 Andalo ha contato 2 nuovi casi e Spormaggiore altri 3 positivi.

Andalo positivi attuali 31, totale positivi 72, guariti 41; Cavedago positivi attuali 7, totale positivi 38, guariti 30; Fai della Paganella positivi attuali 4, totale positivi 46, guariti 41; Molveno positivi attuali 3, totale positivi 31, guariti 27 e Spormaggiore positivi attuali 11, totale positivi 67, guariti 53. Per un totale di 56 casi positivi e 254 casi da coronavirus da inizio pandemia, nei cinque paesi della Paganella.

Da lunedì 15 marzo 2021, l’Altopiano della Paganella, come tutta la Provincia di Trento entra in zona rossa con maggiori restrizioni rispetto alla zona arancione. Si potrà uscire di casa solo per motivi di lavoro, di necessità o di salute, per cui le visite a parenti ed amici sono vietate. Si potrà uscire dal proprio comune per maggiore convenienza economica nel fare la spesa o per altri motivi commerciali.

Si potrà recarsi in altra abitazione privata solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, come l’assistenza ad un parente non autosufficiente o trovare un figlio minore.

Le chiese rimangono aperte ed è possibile recarsi in tutto il territorio provinciale per la coltivazione di terreni e per la produzione di legna. E’ consentita l’attività motoria, quindi le passeggiate, nei dintorni della propria abitazione e l’attività sportiva all’interno del proprio comune con possibilità di uscire dal proprio comune nel caso di attività ciclistica o podistica. Le scuole di ogni grado e ordine vengono chiuse per praticare la didattica a distanza.

I bar e i ristoranti restano chiusi, ma è consentito l’asporto fino alle ore 22.00 per i ristoranti, mentre per i bar fino alle ore 18.00.

Le attività commerciali restano chiuse ad eccezione dei negozi per la vendita di generi alimentari e di prima necessità; chiudono anche i servizi alla persona come parrucchieri, estetisti e barbieri, ma restano aperte le lavanderie, le tintorie e le pompe funebri. Per muoversi è obbligatoria l’autocertificazione.

Qui le regole da seguire per i prossimi 15 giorni