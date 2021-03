Zona rossa, nidi e materne aperte per i figli dei sanitari e i bambini con bisogni educativi speciali

“L’imminente passaggio del Trentino in zona rossa comporterà la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ma l’Amministrazione provinciale ha ritenuto di prestare particolare attenzione alle famiglie di chi opera in prima linea ormai da un anno, accanto ai ragazzi con bisogni educativi speciali”. Lo evidenziano gli assessori alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana e il collega di Giunta con delega all’istruzione, Mirko Bisesti.

L’ordinanza firmata dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti prevede dunque che “per i periodi di sospensione dei servizi socio educativi della prima infanzia” sarà “ possibile svolgere attività in presenza anche in favore di figli e minori in affido di operatori sanitari in servizio nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché nelle Rsa” del territorio provinciale.

Nella giornata di lunedì, il Dipartimento istruzione fornirà le necessarie disposizioni anche alla luce delle richieste degli operatori interessati ad usufruire di questa opportunità. “Per questi bambini e per quelli con bisogni educativi speciali – si legge nell’ordinanza – le attività in presenza possono essere organizzate in gruppi stabili di massimo quattro bambini di gruppi e sezioni anche diversi, qualora fosse necessario per garantire l’inclusione scolastica ed educativa”. Al fine di sostenere concretamente con questa iniziativa le famiglie degli operatori che stanno affrontando la sfida più difficile contro il virus, la Provincia si sta confrontando con i Comuni per la definizione di ogni aspetto. L’obiettivo è di garantire il servizio già a partire dai primi giorni della prossima settimana.

Pubblicità Pubblicità