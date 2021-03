Si schianta contro il guard rail sulla statale 47

Incidente stradale nella mattinata odierna festiva pochi minuti dopo le 10.15. Per cause in corso di accertamento un auto e finita contro il guard rail nella corsia che da Pergine valsugana porta a Trento all’altezza della curva nei pressi della cava Corona.

Ferita una persona di 54 anni che è stata subito soccorsa da alcuni automobilisti di passaggio. Poi è stato attivato tramite la centrale Cue 112 il sistema dei soccorsi con un ambulanza partita da Trento e alcune squadre dei vigili del fuoco volontari di Civezzano, che hanno supportato il personale sanitario, messo in sicurezza il veicolo e il manto stradale dai detriti sulla strada lasciati dal veicolo.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure all’automobilista che e stato trasportato al Santa Chiara per accertamenti in codice rosso. Non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi di legge una pattuglia dei carabinieri e un carro attrezzi che ha portato via il veicolo accidentato. Il traffico è rimasto bloccato il tempo di soccorrere l’automobilista e la messa in sicurezza della zona.

