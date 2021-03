Paola Mora confermata al Coni Trento, le congratulazioni della Giunta

Paola Mora, la prima donna a coprire una carica di governo dello sport italiano, è stata riconfermata alla guida del Coni Trento, che ha visto il rinnovo del direttivo per il 2021-2024. (qui articolo)

Alla dirigente sportiva, premiata da un’ampia fiducia nelle elezioni territoriali tenutesi a Sanbàpolis, Trento, le congratulazioni del presidente Maurizio Fugatti, a nome della Giunta provinciale e in particolare degli assessori Roberto Failoni (sport) e Stefania Segnana (pari opportunità). “A Paola Mora – così Fugatti – i complimenti per questo secondo mandato alla guida dello sport trentino. Con lei e la nuova Giunta del Coni Trento lavoreremo per la piena ripartenza delle attività sportive e lungo il cammino di avvicinamento alle Olimpiadi invernali del 2026, che vedranno il Trentino protagonista”.

La Giunta della Provincia autonoma di Trento saluta positivamente le elezioni territoriali del Coni trentino che si sono tenute sabato 13 marzo in contemporanea a quelle per gli altri comitati olimpici locali di tutta Italia.

La candidatura senza rivali di Paola Mora – la presidente uscente che nel suo primo incarico era stata la prima donna al vertice di uno dei comitati o delle federazioni del Coni italiano – è stata ratificata da 46 voti sui 51 presenti alle elezioni in sala Rusconi, presso la Casa dello sport di Sanbàpolis.

Eletta nelle stesse consultazioni anche la Giunta direttiva per il quadriennio 2021-2024, formata da Paolo Crepaz, Norbert Bonvecchio, Massimo Eccel, don Daniele Laghi, Lino Orler. Completano l’assetto per le Federazioni sportive altre due donne, nomi noti dello sport provinciale: Cristina Bellante, segretaria generale e direttrice sport del comitato grandi eventi Nordic Ski Fiemme, e Lorenza Campese, già delegata provinciale per la Federazione italiana giuoco handball. A loro si aggiunge Massimo Bernardoni, delegato regionale del comitato paralimpico.

Mora, ha comunicato il Coni Trento, ha accolto “questo secondo mandato con spirito di servizio”. “Ci aspetta un periodo di grande impegno – ha detto – che sarà finalizzato a sostenere la ripartenza delle attività sportive dedicate in particolare ai giovani e agli atleti con disabilità”.

Si riallaccia proprio allo spirito di servizio e all’impegno per la ripartenza di tutto lo sport locale, con attenzione ai giovani e agli atleti diversamente abili, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, che saluta anche il bis tutto al femminile per Mora: “Faccio gli auguri di buon lavoro a Mora e a tutta la Giunta del Coni a nome dell’esecutivo provinciale. Il rinnovo dell’incarico per la presidente è un’importante conferma del contributo delle donne a tutti i livelli della società e in questo caso nei ruoli dirigenziali dello sport trentino e nazionale. Il Trentino sarà certamente protagonista nella ripartenza dalla pandemia in tutti gli aspetti e lo sport è certamente tra questi. Guardiamo inoltre con fiducia ai prossimi traguardi per tutte le discipline sportive che si praticano nel nostro territorio e al lavoro che ci porterà verso le XXV Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, un evento di portata mondiale in cui il Trentino avrà un ruolo di primissimo piano”.

Roberto Failoni, assessore con delega allo sport, in prima fila sul dossier olimpico, si complimenta con Mora e la nuova Giunta del Coni provinciale: “Come assessore allo sport non posso che commentare positivamente il momento di consultazione e decisione per tutto il Coni Trento che si è tenuto in occasione delle elezioni territoriali. Un momento all’insegna della continuità con il lavoro svolto finora e insieme pienamente orientato alle sfide presenti e future. La ripartenza delle attività, l’inclusione, l’attenzione particolare ai giovani e agli atleti diversamente abili, sono motivo di orgoglio per tutta l’istituzione sportiva trentina, che è profondamente attenta ai valori positivi e di crescita peculiari alla pratica atletica. Faccio quindi gli auguri di buon lavoro alla presidente riconfermata e alla nuova Giunta. Collaboreremo assieme anche nel cammino di avvicinamento alle Olimpiadi invernali 2026”.

Stefania Segnana, assessore competente sulle pari opportunità, che conosce da vicino la dirigente sportiva, è soddisfatta della riconferma per Mora. “È con soddisfazione che apprendo della riconferma alla guida della sezione trentina del Coni di Paola Mora, con la quale ho avuto la fortuna di confrontarmi in diverse occasioni condividendo visione e prospettive per lo sport trentino e in particolare per la promozione della componente femminile. Mi congratulo per aver avuto la voglia e la forza di proseguire un percorso alla guida del Coni trentino sicuramente impegnativo. Nell’augurare un buon lavoro alla riconfermata presidente Mora – prosegue l’assessore Segnana -, la ringrazio in particolare per il suo impegno e la sua lungimiranza nel continuare a promuovere una cultura dello sport come mezzo per la promozione di sani stili di vita e quindi della salute in generale oltre che come momento di socializzazione e di crescita delle giovani generazioni. Mi auguro di poter continuare quel dialogo costruttivo e collaborativo che ha segnato il suo primo mandato, pur consapevole che il perdurare della pandemia rappresenta un limite e un freno oggettivo alle pratiche sportive in generale”.