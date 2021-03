Ecco la calligrafia migliore al mondo. È di una 14 enne e sembra uscita dal computer

Ammettiamolo: lo sviluppo tecnologico e la diffusione sempre più massiccia di computer e dispositivi elettronici ci stanno facendo dimenticare un po’ certe abitudini.

Pensate ad esempio alla scrittura a mano: quanti di noi, oggi, scrivono regolarmente testi medi o lunghi utilizzando carta e penna piuttosto che una tastiera?

Probabilmente lo fanno in pochi, e tra questi “nostalgici” rientra sicuramente la ragazza di cui stiamo per parlarvi. A soli 14 anni, infatti, questa giovane nepalese ha mostrato al mondo una calligrafia così perfetta da ricordare in tutto e per tutto un testo scritto al computer e stampato. Non è un caso se il suo modo di scrivere sia stato riconosciuto dagli esperti come il migliore del mondo.

Si chiama Pratriki Malla e, come detto, è originaria del Nepal. Il suo è un talento davvero innato e straordinario. Molto più di qualsiasi altro allievo della sua età, infatti, questa ragazzina è riuscita a rendere la sua scrittura un modo di esprimersi a dir poco affascinante.

Le lettere che imprime sul foglio sono simmetriche, senza sbavature o correzioni, ordinate e precise: sembrano uscite da una stampante, ma invece sono 100% reali e manuali.

Le immagini dei testi scritti da Pratriki hanno fatto presto il giro del mondo, affascinando moltissime persone e spingendo alcune di esse a chiedere addirittura che la Microsoft adotti la calligrafia di questa ragazza come font ufficiale per i suoi programmi Office.

La studentessa, del resto, è stata premiata per questo suo talento, dopo aver partecipato a un concorso a tema. La sua è la miglior grafia al mondo, e non stentiamo certo a crederlo. Stando a quanto ha raccontato, i suoi insegnanti, vedendo come scriveva, sono rimasti a dir poco increduli, pensando che fosse quasi impossibile che quei testi fossero stati scritti a mano.

Eppure è proprio così, e Pratriki continua a incantare tutti con il suo modo di esprimersi tramite carta e penna.

Studi e indagini specifiche hanno dimostrato che il tempo trascorso dagli alunni scolastici con carta e penna è molto meno rispetto al passato, quando invece scrivere era considerata un’attività fondamentale nell’intero processo di apprendimento. Fa dunque piacere che ci siano ragazzi come Malla che portano alto il valore di questa attività.