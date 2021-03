Uno studente di prima liceo scrive al presidente Fugatti

Primo anno di superiori: i sogni e la voglia di scoprire una nuova realtà si schianta contro l’emergenza sanitaria e la realtà non è per nulla allegra, ma fatta di didattica a distanza e di amicizie virtuali.

Gli studenti soffrono, molto forse anche in parte consapevoli del “buco” didattico che si porteranno dietro per tutta la vita.

Ma non decidono loro, decidono gli adulti che hanno altre visioni ed altri parametri di valutazione ed allora AM. digita sulla tastiera di quel computer diventato mezzo di comunicazione e di apprendimento e scrive una lettera – sfogo al Presidente Fugatti:

Pubblicità Pubblicità

“Mi chiamo AM., ho 14 anni e frequento il mio primo anno al liceo Galilei, avrei preferito viverlo molto diverso. E’ passato un anno da quel terribile giorno, la parola lockdown mi torna ancora nella mia mente, mi sento di dire che viviamo ancora nell’incertezza, tanti mesi di didattica a distanza che, ha coinvolto tanti ragazzi.

Posso definire quest’anno appena trascorso un anno sprecato, siamo stati e siamo ancora costretti a vivere in un mondo virtuale, con questa chiusura ho capito quanto sia importante uscire con gli amici, andare fuori e relazionarsi “in presenza”. All’improvviso ci siamo ritrovati soli a gestire la scuola con la DAD e le nostre amicizie a distanza. La scuola la posso definire il luogo dove si apprende e dove si costruiscono relazioni con gli altri al di fuori della famiglia. All’inizio di quest’anno scolastico ho perso quasi 1 mese di lezioni in presenza per malattia, adesso faccio fatica a concentrarmi, avendo perso molti riferimenti.

Mentre lo scorso anno era una novità la DAD, un gioco fare lezione da casa e vedere i miei amici al computer, adesso posso dire che non mi piace, sono stanco di non andare tutti i giorni a scuola e non poter andare a studiare a casa di un amico; quest’anno ho cominciato un nuovo percorso scolastico, ho conosciuto nuovi amici e credevo di essere sempre in presenza a scuola, purtroppo non è stato così. Mi posso però ritenere fortunato che nella mia città si è deciso la didattica al 50%, inoltre la mia dirigente scolastica ha proposto 1 giorno in DAD ed 1 giorno a scuola, una scelta giusta (da parte mia).

Pubblicità Pubblicità



Spero che passi in fretta questo brutto periodo e poter ritornare ad una vita normale, come quella prima del famoso Marzo 2020. Appena finirà tutto mi piacerebbe incontrarla di persona”.