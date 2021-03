Respinta dagli uffici tecnici comunali la richiesta di messa in sicurezza dei pedoni in Via Brennero

Nessuna disponibilità da parte dell’amministrazione comunale ad accogliere le richieste della Circoscrizione Centro Storico – Piedicastello a mettere in sicurezza i pedoni in corrispondenza del tratto di Via Brennero interessato dal cantiere per la costruzione della “ cittadella Poli”.

Le richieste erano tre: la prima era quella di creare una passerella all’interno del cantiere ed in sub ordine spostare la fermata dell’autobus dall’area del Tridente a quella della Mediaworld oppure di allestire un passaggio pedonale provvisorio per l’attraversamento all’altezza del Tridente e del Burger King.

La situazione attuale crea un notevole disagio e mette a rischio i pedoni costretti a camminare sulla carreggiata, ma per l’Ufficio Tecnico del Comune pare essere una criticità senza possibilità di soluzione.

Pubblicità Pubblicità

In occasione dell’ultimo consiglio circoscrizionale in attesa di un incontro tra i presidenti di circoscrizione che si vorrebbe allargato anche a Dolomiti Ambiente, si è chiesto l’installazione di foto trappole nei punti più gettonati per l’abbandono dei rifiuti che sta diventando un’emergenza per tutta città.

Per quanto riguarda la richiesta di un’indicazione sull’ubicazione più idonea per l’apertura di una farmacia comunale, non è stato espresso nessun giudizio: “ Non siamo riusciti a trovare una proposta condivisa – osserva il presidente Claudio Geat anche perché l’indicazione era per Trento Nord nel suo complesso. Non esprimendo alcun parere, lasciamo libera decisione all’amministrazione comunale”.

Posizione simile anche per la particella immobiliare che si trova in corrispondenza del palazzetto dello sport della Vela che il Comune vorrebbe vendere per monetizzare in tempi di difficoltà economiche e che invece la circoscrizione vorrebbe destinare ad area verde o sportiva, per farlo è però necessaria una variante al Prg e quindi la partita resta aperta.

Pubblicità Pubblicità



Respinti due documenti presentati dai consiglieri della Lega.

Il primo era relativo alla messa in sicurezza del Nettuno di Piazza Duomo col ripristino delle colonnine con catena attorno alla base e l’installazione di cartelli che avrebbero illustrato la storia della fontana ed i divieti in essere. Il secondo era relativo allo stabile ex Sfera del quale se ne chiedeva l’abbattimento anticipato.