Coronavirus Trento: una sfida da vincere ma cambiando tutti la mentalità

Negli ultimi giorni cominciano nuovamente ad arrivare report fotografici legati alla mancanza dell’osservanza delle regole per il contenimento della pandemia.

Ce ne sono per tutti i gusti: dai parchi dove ii ragazzi in barba alle norme anti covid e al coprifuoco se la spassano bevendo ed urlando, ai purtroppo soliti noti che in piazza santa Maria Maggiore se ne sbattono del distanziamento e delle mascherine, oppure di bar e studenti universitari che credono di vivere in un mondo dove nulla sia successo negli ultimi 12 mesi.

Ricordiamo che per fermare il contagio da Sars-Cov-2 è necessaria una lotta quotidiana fatta di piccole ma importanti azioni. Si tratta di piccole accortezze che però influiscono sul nostro modo di vivere.

Per ridurre al minimo i rischi occorre fare attenzione agli errori più comuni che vengono commessi che vengono fatti o per negligenza o per imprudenza.

Nella gestione del Coronavirus sono tanti gli sbagli fatti dalle persone durante il corso della propria giornata.

Come per esempio non mantenere il distanziamento, oppure abbassare la mascherina, non mantenere l’igiene oppure ancora peggio sentirsi dei «Superman».

COGNOLA – Nelle foto sotto è raffigurato il parco delle Coste stamane. Ieri sera in barba ai decreti è stata organizzata una super festa da parte di una banda di ragazzi con annessi schiamazzi e bestemmie anche da parte delle ragazzine. «Unica consolazione è – scrive un nostro lettore – che almeno le bottiglie le hanno portate dove ci sono i bidoni, anche se vetro e carta andrebbero differenziati».

PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE – La foto sotto invece è stata scattata in una delle piazze più belle di Trento dove purtroppo nell’ultimi 10 anni abbiamo assistito ad un lento ed inesorabile degrado portato dalla criminalità e dallo spaccio. La testimonianza è di ieri pomeriggio 12 marzo 2021. «Trento, Piazza Santa Maria Maggiore 12 marzo … distanziamenti e mascherine….?» – Scrive il lettore ormai stufo della solita storia.

BAR DEGLI ALPINI – Singolare la situazione in un bar degli Alpini di Trento Nord che però non è gestito dagli Alpini da ma una persona esterna. Quasi tutti i giorni si assembrano decine di persone che aumentano ad ora di pranzo. Come nella foto le mascherine dopo un po’ finiscono sul mento. Per le distanze meglio lasciar perdere. La cosa ancora più grave è il fatto che fra le 3 persone nella foto ci sia anche un consigliere circoscrizionale.

Per terminare purtroppo sono numerose le segnalazioni di feste ed assembramenti vari da parte degli studenti che pensando di essere immuni dal virus se la spassano allegramente in barba alle regole. Poi però il virus viene portato all’interno delle case di genitori, amici o nonni, allora lo stato di gravità del contagio cambia.