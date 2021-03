Uffici della PAT a Bruxelles: previsto l’insediamento anche di un funzionario di HIT

​La Quinta commissione, presieduta da Alessia Ambrosi (Fratelli d’Italia), si è aperta ieri con l’audizione della dottoressa Paola Pompermaier, responsabile dei rapporti con l’Ue, che ha dettagliatamente descritto l’attività dell’Ufficio Pat a Bruxelles.

Ufficio composto da 4 persone che rappresenta l’ interfaccia della Provincia con la Ue e ha tra gli obiettivi principali quello di migliorare l’accesso ai finanziamenti Ue della Pat.

Un altro obiettivo riguarda la promozione territoriale a livello europeo anche riguardo all’Università e la ricerca (un funzionario di Hit andrà a Bruxelles tra breve).

Si stanno, inoltre, avviando riflessioni con le categorie sullo sportello unico e entro il 30 aprile verrà presentato un piano. C’è un rapporto avviato con un nuovo protocollo col Cal.

La collaborazione con l’ufficio della Provincia di Bolzano è attiva sulla promozione di eventi ed è previsto un incontro sull’integrazione dei sistemi ferroviari europei.

C’è poi la Euregio summer school che nel 2020 è stata convertita in un corso universitario on line. Nel 2021 verranno realizzati incontri sul rapporto tra Ue e le autonomie per i 25 anni della rappresentanza Pat a Bruxelles.

L’Ufficio, inoltre, partecipa alle grandi reti regionali sull’innovazione e gli investimenti favorendo la partecipazione di portatori d’interesse trentini.

Nel 2020 intensa è stata l’attività per favorire l’accesso ai finanziamenti e ai progetti europei. Altro capitolo è quello dell’informazione per i dirigenti e del supporto degli studenti per l’accesso alle strutture europee.

Paola Pompermaier, rispondendo ad una precisa domanda di Sara Ferrari ha affermato che ci sono collaborazioni consolidate con alcuni uffici Pat e lo scorso anno è stata fatta una decina di incontri informativi con le strutture provinciali, anche su programmi di finanziamento europeo.

Sullo sportello unitario, che ha come obiettivo di diventare uno snodo per i rapporti con le istituzioni europee, si sta facendo una riflessione, anche con la Camera di commercio, su quanto offerto in passato e per dare una chiara definizione del tipo di supporto che si può offrire alle imprese.

Per ciò che riguarda gli studenti, la dirigente ha ricordato che l’Ufficio ha tra i suoi compiti quello di fornire informazioni e aiuti ai ragazzi ma questa attività è stata interrotta a causa del Covid. Rispondendo ad Alex Marini ha aggiunto che i temi a cui ha accennato riguardano più che l’Ufficio di Bruxelles il Servizio Europa, aggiungendo che l’Ufficio non ha rapporti con il Consiglio d’Europa e nemmeno con l’emigrazione trentina.

Durante l’audizione si è parlato anche di scuola con l’espressione del parere sulla delibera, che ha ricevuto un sì unanime, sulle riduzione, a causa del Covid, delle ore destinate all’alternanza scuola lavoro.

L’assessore Bisesti ha ricordato l’importanza della scuola – lavoro, ma l’emergenza Covid, che ha colpito e sta colpendo duramente la scuola, costringe a limitare questi percorsi, “diluendoli” su un tempo più lungo partendo dalla seconda superiore, anche per l’anno scolastico 2022 – 23. ​(nella foto il presidente di HIT Girardi)