Povertà assoluta: il dato peggiore da 15 anni ad oggi

Un milione di indigenti in più. Lo certifica l’Istat che nelle sue fotografie della società italiana è frequentemente impietosa ed è un dato che non favorisce di certo l’ottimismo. Al di là dell’eufemismo parliamo di povertà assoluta per un dato che indica il valore più elevato dal 2005 ad oggi, ma è un dato anche in costante aumento in tutta Italia.

Meraviglia forse di più il Nord rispetto al Sud, ma il dato complessivo di fine 2020 è quello 2 milioni di persone in povertà assoluta cioè il 7,7% del totale: +335 mila rispetto al 2019.

In crescita anche l’indice di povertà tra gli Under 18 la cui percentuale passa dall’ 11,4% al 13,6%: nel 2020 i bambini ed i ragazzi poveri hanno raggiunto il milione e 346 mila, 209 mila in più rispetto al 2019.

La pandemia ha azzerato tutti i miglioramenti degli anni precedenti e così il maggior incremento di indigenti si registra nel Nord Italia con 218 mila famiglie ( 7,,6% contro il 5,8% del 2019) per un totale di 720 mila persone.

Il meridione resta comunque l’area con la maggiore povertà assoluta che coinvolge il 9,3% delle famiglie contro il 5,5% del Centro Italia. Molti i casi di indigenza in realtà mono stipendio con gli operai o assimilati come categoria maggiormente in difficoltà. Crollo per la spesa media famigliare che scende ai livelli del 2000.

Si concretizza così una nuova emergenza sociale per la quale non sono state ancora studiate le contromisure col rischio che si trasformi in una lotta per la sopravvivenza.

