Norme anti covid: nuovamente chiuso il bar Mesa Verde

A seguito dell’intensificazione dei servizi mirati al rispetto delle norme anti COVID continuano numerosi i controlli in ambito cittadino.

Nel corso di tale attività, in data 11.03.2021, il personale della Polizia di Stato ha proceduto alla chiusura per 5 giorni del bar Mesa Verde in Via Pranzelores.

All’atto del controllo all’interno del locale erano presenti alcuni clienti, uno dei quali sanzionato per essere stato trovato a consumare una bevanda al banco.

Nei confronti del titolare del summenzionato locale, precedentemente, erano già stati adottati provvedimenti per le medesime violazioni. (qui articolo e video del blitz delle forze dell’ordine)

Poiché in data odierna è stato appurato che il titolare del bar non ha ottemperato a quanto disposto, oltre alla segnalazione al Commissariato del Governo per la chiusura fino a 30 giorni, lo stesso verrà deferito all’Autorità Giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Come è noto in zona arancione non è consentita la consumazione di cibo e bevande all’interno degli esercizi pubblici né nelle adiacenze degli stessi. La sanzione prevista per i contravventori è disciplinata dall’art. 37 c.2 del D.P.C.M del 02.03.2021 e va da un minimo di Euro 400 ad un massimo di Euro 1.000.

