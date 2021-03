La Civica Musicale Zandonai approda all’Università di Foggia

Grazie all’accordo tra Comune e Università, la Scuola Musicale più antica di Rovereto sarà parte attiva nel Master in “Gestione dei processi inclusivi della disabilità e delle fragilità sociali in ambito educativo attraverso la pratica musicale d’insieme (cori e orchestre giovanili e infantili) e le arti performative”.

Il linguaggio musicale come strumento per superare le fragilità sociali e aiutare chi ha difficoltà fisiche o motorie ad esprimere le proprie emozioni e di liberarsi dallo stress emotivo. Questa la chiave di lettura del Master di I livello, promosso dall’Università di Foggia con la collaborazione di docenti provenienti da altre Università (del Salento, Roma Tre, Padova, Reggio Calabria), Conservatori e attori territoriali, tra i quali la Civica Scuola Musicale “Zandonai“.

Il Protocollo tra Comune e Università è stato approvato dalla Giunta comunale e ora potrà prendere il via un progetto destinato ad avere una importante ricaduta sotto il profilo sociale e culturale.

Il Comune di Rovereto si è impegnato a garantire lo svolgimento di alcune individuate attività didattiche e di tirocinio, previste dal piano realizzativo del Master, presso la Civica Scuola Musicale “Zandonai”, mettendo a disposizione le professionalità presenti a Rovereto.

“E’ un importante riconoscimento del valore e della competenza della Scuola Civica Musicale “Zandonai”, una eccellenza del nostro territorio che apre le porte al mondo accademico per un Master universitario importante. Fa parte di un percorso che vuole estendere quelli che sono oggi i servizi di istruzione di base già offerti sul territorio dalla Scuola Musicale stessa oltre i confini comunali e in un’ottica di rafforzamento del rapporto non solo con l’Università, ma anche con i Conservatori“ – spiega l’Assessora e Vicesindaca, Giulia Robol .

“E’ una opportunità per portare a Rovereto persone che vogliono imparare, attraverso un percorso accademico, come aiutare gli altri attraverso il linguaggio universale della musica. Oltretutto la fase finale di questo Master prevede che i tirocinanti siano in contatto e collaborino con le associazioni presenti in città, stimolando reti e sinergie ”.

Per favorire i giovani che vogliono specializzarsi attraverso questo percorso, il Comune di Rovereto ha previsto nel protocollo di poter mettere a disposizione 10 borse di studio, a copertura delle spese per tassa di iscrizione, (pari a Euro 1.500,00 cd), in favore di studenti residenti a Rovereto, e in subordine in provincia di Trento, che siano iscritti al Master, a far valere sul Fondo “Delaiti”, appositamente rivolto a sostenere e sviluppare le attività della Civica Scuola Musicale “Zandonai”.

“Investire sulla formazione, soprattutto se questa è rivolta a contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle persone fragili, è una missione importante della pubblica amministrazione” – conclude Giulia Robol – “In questo modo possiamo aiutare dei giovani a crearsi una propria professionalità che potranno impiegare sul nostro stesso territorio, attraverso un corso accademico altamente qualificante che mette a frutto l’esperienza di una Istituzione come la Scuola Civica, che ha attraversato oltre un secolo di storia e che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento anche al di fuori dei confini della nostra città”.