Ict Days 2021 parte col botto: da martedì, nove laboratori in vetrina

Parte con il botto la tredicesima edizione degli ICT Days, la manifestazione promossa dal Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’informazione dell’Università di Trento in programma martedì 16 e mercoledì 17 marzo, tutto online.

La manifestazione ospiterà in apertura un intervento di Linda Leopold, a capo dell’unità Intelligenza artificiale responsabile e dati del grande gruppo di moda svedese H&M con alle spalle una lunga esperienza nel mondo dei media e nella gestione dell’innovazione tecnologica.

Un’occasione unica per confrontarsi sul rapporto tra intelligenza artificiale e responsabilità sociale e per riflettere su come sia possibile conciliare le esigenze del mondo della moda – e in particolare della fast fashion – con l’urgenza di un approccio sostenibile e etico nei confronti delle persone e dell’ambiente.

Pubblicità Pubblicità

Le iscrizioni già registrate per seguire il suo intervento e tutti gli altri appuntamenti della manifestazione sono già oltre un migliaio.

L’intervento di Linda Leopold, in programma alle 9.30 di martedì prossimo dopo i saluti istituzionali e si terrà in lingua inglese, aprirà la due giorni dedicata a tutte le declinazioni delle ICT, con focus specifici per studenti e studentesse, approfondimenti sulla ricerca del Dipartimento e occasioni per tutti di saperne di più sul vasto mondo delle tecnologie informatiche.

La riflessione sul Dipartimento, affidata al direttore Paolo Giorgini, accompagnerà gli interventi del rettore Paolo Collini, del presidente di Confindustria Trento, Fausto Manzana, del Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Ivano Maccani, del sindaco di Trento, Franco Ianeselli, e dell’assessore provinciale all’università Mirko Bisesti, moderati dalla professoressa Giulia Boato. Il ricco programma degli appuntamenti sarà illustrato dal coordinatore degli ICT Days, Vincenzo D’Andrea.

Pubblicità Pubblicità



I nove laboratori didattici e le altre iniziative – Punto di forza dell’edizione di quest’anno sarà la presentazione dei nove Laboratori didattici di eccellenza del Dipartimento: Networking and Security, Wireless Technologies, FabLab, Electronics, Multisensory Interactions, IOT and Robotics, Autonomous Driving, Sensing Technologies, IoT Testbed. Un sistema integrato di laboratori e postazioni di prova che consentono di svolgere sperimentazioni su idee, prodotti e apparecchiature. Un luogo dove ricerca, didattica e trasferimento tecnologico verso l’esterno sono una cosa sola. E funzionano.

Una vetrina della ricerca che si sposta verso il mondo industriale: nelle sessioni “Open research” verranno illustrate alcune collaborazioni condotte con partner industriali locali, nazionali e internazionali. Ad esempio, dalla gestione dei sistemi autonomi, al turismo; dalla digitalizzazione delle filiere agroalimentari alle comunicazioni sottomarine.

Agli ex studenti e studentesse di talento del DISI sarà invece dedicato un aperitivo virtuale per condividere le esperienze avute nel corso della loro carriera e raccontare come il percorso formativo al DISI abbia contributo a fargli raggiungere una posizione lavorativa di successo. Tutti gli eventi di questa edizione saranno trasmessi in diretta su Zoom, non saranno registrati ed è necessaria l’iscrizione. Per consultare il programma e per iscriversi (entro lunedì alle 13) il riferimento è il sito degli ICT Days: https://2021.ictdays.it/